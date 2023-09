“Amici non è il suo posto”. Rivolta del pubblico sul nome del big, Maria De Filippi sceglie il silenzio

Amici 23, è bastata una voce per scatenare la polemica e far urlare ai fan più oltranzisti che “così il talent di Maria De Filippi perda in maniera definitiva la sua anima”. Secondo alcune indiscrezioni nella scuola infatti starebbe per entrare il figlio di un cantante molto ma molto famoso. E non solo, famoso è anche il nonno cantante con una carriera 60ennale. Intanto sembra ormai stabilito il cast degli insegnanti che accompagneranno Maria De Filippi nella sua nuova avventura.

Non ci sarà Arisa, al suo posto Anna Pettinelli. Per il resto gli insegnanti saranno: Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per la prima puntata ci sono anche nomi importanti. Scrive Libero come: “Si parla ancora dell’attore Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi. Due veri colpacci per Maria De Filippi”.





Amici 23, il figlio di Biagio Antonacci nel cast di Maria De Filippi?

“Intanto Michele Bravi ha fatto sapere alla De Filippi che tornerebbe volentieri ad Amici nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata da parte di Maria De Filippi”. Ora arriva la notizia che potrebbe partecipare come concorrente anche Giovanni Antonacci. A diffondere la notizia è stato il portale MondoTV24, riportando che il secondo figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi sarebbe uno degli allievi di Amici 23.

“Giovanni è un vero e proprio figlio d’arte, dato che, oltre ad avere la voce di “Iris” come padre, suo nonno è Gianni Morandi. Com’è noto, infatti, la figlia di Gianni, Marianna, e Biagio Antonacci sono stati insieme per nove anni, dal 1993 al 2002”. È una voce tutta da confermare, e che per la verità gira già dallo scorso anno, ma tanto è bastato per sollevare gli animi.

Secondo i tradizionalisti del talent, infatti, figli vip o con carriere già spianate non dovrebbero avere un posto nel talent. Eppure già negli anni scorsi la storia è successa: prima con Luca D’Alessio, il figlio di Gigi uscito prima della finalissima, e Angelina Mango che lo scorso anno chiuse sul podio.