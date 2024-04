Amici 23, l’eliminazione di Gaia sta facendo molto discutere in rete. Mentre la vita di Martina potrebbe cambiare. Tornando per un attimo a Gaia, il pubblico si schiera in larga parte con lei: “Gaia sei stata un gigante sei stata una grandissima ballerina con un coraggio assurdo hai meritato questo percorso hai meritato il serale e potresti pure vincere tutto quanto se non fosse per il tuo sfortunato incidente”.

>>“Allievi e produzione: parlo io”. Amici 23, Gaia non ha più voglia di stare zitta: vuota il sacco

“Ma ti auguro il mondo di bene perché davvero guardarti mi hai fatto capire tante cose proprio le paure dico, quindi non fermarti mai perché sei proprio un gigante”. Anche se c’è chi le rimprovera di non aver lasciato la scuola al momento giusto.





Amici 23, da Cristiano Malgioglio proposta di lavoro a Martina

“Hai pagato l’egoismo del tuo professore, dovevi lasciare la scuola e provare a tornare il prossimo anno e non solo ti ha fatto perdere la possibilità di lottare sul palco ma ha anche bruciato una brava allieva come Aurora”. Gaia, da parte sua, ha dato la sua versione dei fatti parlando subito dopo l’eliminazione dal programma.

“Sono triste però sono felice di come sia andata. E soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi, dalla danza ai sentimenti. Quindi sono felice per la prima volta di me stessa” Sicuramente prenderò le cose in maniera diversa e ballerò tanto. E mi prenderò molto più cura di me. Io ci ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza, in questo percorso.

Intanto per la sua amica Martina è arrivata un’offerta lavorativa firmata Cristiano Malgioglio. Il cantautore, riporta Novella 2000 ha detto che: “gli piacerebbe molto scrivere una canzone per lei, come ha fatto per tante artiste importanti come Mina. La cantante si è detta lusingata, non se lo aspettava ed è rimasta davvero molto felice di questa proposta, onorata”.