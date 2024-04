Amici 23, la quarta puntata del serale si avvicina: domani, giovedì 11 aprile, la puntata sarà registrata e conosceremo il nome del sesto eliminato. Un indiziato numero uno per l’uscita dal programma non c’è ma il pubblico sembra essere sicuro di chi, invece, non uscirà. Secondo una fetta dei telespettatori ci sarebbe un’allieva che in questo momento godrebbe di uno status quasi privilegiato rispetto altri allievi, status tale da blindarla all’interno della scuola.

A sparare a zero è l’ex fidanzata di Mida, Lucrezia. A proposito di Mida, il cantante in queste settimane sta vivendo situazioni altalenanti. L’esibizione di sabato ha raccolto commenti entusiasti. Mida si è esibito sulle note di ‘Vienimi a ballare’ del cantante cosentino Aiello. Riscrivendo alcune barre, e combinandole perfettamente con il senso del testo originale, ha dato vita ad una cover apprezzata anche dallo stesso Aiello.





Amici 23, polemiche su Gaia: “Favorita dalla redazione”

Il cantante ha infatti condiviso una storia in cui si vede l’esibizione di Mida e il suo applauso convinto. D’altra parte, però, sembra molto isolato nella scuola. Durante il gioco della bottiglia in versione messaggio segreto, Lill Jolie ha espresso un commento non proprio lusinghiero nei suoi confronti. “A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio. Forse lo fai perché sei stato insicuro in passato, ma dovresti imparare a stare un po’ più down”.

Parole scritte da Lil Jolie che non ha avuto problemi ad ammettere tutto. Tornando alle parole di Lucrezia, è convinta che Gaia sia protetta dalla produzione. “Se esce Marisol non Gaia vado da Maria De Filippi – spiega –. È tutto pilotato, Gaia non uscirà mai perché è l’ultima allieva di Raimondo Todaro”. Difficile, in effetti, credere che Todaro resti senza allievi.

raga la ex di mida ha rotto le palle è in live a parlare di amici e ha detto "se esce marisol ma non gaia vado da maria" tt appost? poi ha anche detto che "gaia non uscirà mai perché è l'unica ballerina di todaro perché è tutto organizzato" sempre a buttare veleno maro #Amici23 — la matii | amici23🌟 (@amicisloverr) April 8, 2024

E Gaia, inoltre, sembra avere sempre più spazio durante i day time. Gaia che il pubblico difende, sia dalle critiche che le vengono rivolte mentre danza, sia quelle che riguardando la sua sfera sentimentale. Alle accuse di essere ancora troppo presa da Mida risponde un fan particolarmente accanito: “Ragazzi potete dire quello che volete sottona, clown, stupida… Ma la verità è che è una ragazza di vent’anni innamorata che è stata lasciata di punto in bianco… E nello stesso modo non puoi spegnere il sentimento e per quanto ci provi vivete nella stessa dannata casa … Quindi finitela di fare i fighi perché non vi crede nessuno”.