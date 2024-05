Iniziano ad arrivare le prima anticipazioni sulla settimana puntata del serale che stabilirà una nuova eliminazione da Amici 23. Quando mancano poche settimane alla fine del programma, in studio sono rimasti appena 7 allievi. Sabato scorso l’eliminazione di Sofia aveva sollevato un polverone infinito. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e godeva dell’apprezzamento di una fetta consistente del pubblico, sia da casa sia quello in studio.

Molti ritengono che prima di Sofia c’erano altri allievi che “meritavano” di uscire dal talent show condotto da Maria de Filippi. Per la giovane ballerina è stata una delusione molto cocente. In attesa di capire cosa succederà arrivano notizie su Dustin, al centro di un guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano: “Una cover a loro scelta, con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, insomma di pianificarla a loro piacimento”.





Amici 23, Dustin protagonista della settimana puntata del serale

“Tanto sono sicura che nella vostra squadra non ci sono fuoriclasse di così tanta rilevanza”, ha detto all’indirizzo di Lorella Cuccarini”. Dustin dovrebbe affrontare Mida e potrebbe avere la peggio contro il cantante. Tanto che sui social c’è chi ha già detto la sua: “Se esce Dustin è un scandalo”. E ancora: “Io spero che non sia vero, altrimenti i giudici dovrebbero farsi un esame di coscienza. Dustin è il numero uno”. Nei giorni scorsi Mida è stato al centro delle polemiche. Nessuno lo vuole in finale.

Racconta Novella 2000 come: “La produzione del programma ha domandato agli ex allievi chi potrebbe essere il prossimo eliminato. A quel punto la maggior parte dei ragazzi ha fatto il nome del cantante di Rossofuoco. Quando poi ai cantanti e i ballerini è stato chiesto di eleggere i propri finalisti nessuno ha fatto il nome di Mida”.

Sempre nei giorni scorsi è arrivata la notizia dello spostamento della semifinale di Amici 23. Non andrà in onda sabato ma domenica 12 maggio e verrà registrata qualche giorno prima. Lo spostamento, come è avvenuto lo scorso anno, è dovuto alla necessità di non accavallarsi con finale dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma sabato 11 maggio, che invece sarà in diretta dalla Malmo Arena in Svezia e trasmessa in prima serata su Rai3. La finale, invece, andrà in onda regolarmente sabato 18 maggio e sarà in diretta.