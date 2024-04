Amici 23, puntata del serale ricca di tensione per Martina Giovannini. Ieri la cantante della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro – secondo molti super favorita alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi – ieri ha rischiato seriamente di tornare a casa. Il suo destino si è deciso al ballottaggio contro Sophia. Alla fine si è salvata, ma la paura per lei è stata veramente tanta.

Nel corso della puntata Martina si è esibita con alcune canzoni che non fanno parte del suo repertorio tradizionale. Come un brano decisamente pop, tormentone della scorsa estate: “Italodisco” dei The Kolors. Sui social molti commentatori hanno criticato questa scelta, perché ritengono che l’abbia penalizzata. Altri invece hanno apprezzato il suo tentativo di sperimentare nuovi generi.

Martina in realtà non è apparsa molto entusiasta, ma il giudice Michele Bravi, l’ha comunque applaudita: “Cantare canzoni che sono lontane dalle tue corde ti aiuterà a crescere artisticamente”. Un grande estimatore di Martina è anche Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha dichiarato più volte di apprezzare le doti della giovane cantante.

Ieri però Malgioglio non ha dato il suo voto a Martina ma al ballerino Dustin, che ha impressionato davvero tutti con una esibizione incredibile . La cosa ha indispettito Pettinelli: “Succede sempre cos: fate tanti complimenti a Martina e poi votate per un altro…”.

Martina ci è rimasta decisamente male, anche perché è reduce da una settimana molto pesante. Durante il day time i telespettatori l’hanno vista sciogliersi in un pianto quasi disperato. Una tristezza dettata da due ragioni: la prima è quella di essere rimasta da sola in squadra: la seconda invece è data dalla sensazione di ricevere tanti complimenti per la sua voce, ma di non riuscire comunque a emergere dal punto di vista caratteriale e della performance.

“Sei una vera cantante, hai una voce internazionale, però io ho guardato Dustin. Se avesse avuto una spada sarebbe stato un Samurai, bellissimo e grandissimo. Senza togliere nulla a Martina”, ha detto Malgioglio per giustificarsi. E subito il giudice e paroliere le ha fatto una proposta: “Martina io credo in te, ti scrivo un brano e ti propongo per Sanremo”. Malgioglio come tutti sanno è stato l’autore di canzoni di grandissimi successi della musica italiana. Martina incredula ha ringraziato e ha accettato. Ai fan non resta che aspettare per vederla esibirsi sul palco dell’Ariston.