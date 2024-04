Amici 23, panico in studio per la rovinosa caduta. Al Serale del talent show ancora si parla dell’infortunio al ginocchio di Gaia che dovrà stare ferma tre settimane. Al suo posto ballerà Aurora Ranvestel e così l’allieva infortunata potrà recuperare e se la sostituta resterà in gara allora lei potrà rientrare. Una scelta che ha fatto arrabbiare gli altri allievi con Gaia che c’è rimasta male per la mancanza di empatia nei suoi confronti.

Tuttavia nel programma di Canale 5 ci sono anche momenti esilaranti come le performance durante il guanto di sfida dei professori. Ricordate Rudy Zerbi travestito da “Annaliso”? L’insegnante si è presentato in culotte e calze e vi assicuriamo che (non) è stato uno spettacolo. Nell’ultima puntata, invece, i brividi li hanno suscitati Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli cade rovinosamente durante il ballo con Todaro

Durante l’esibizione Raimondo Todaro ha praticamente lanciato Anna Pettinelli che, se in passato aveva mostrato qualche lacuna nel ballo, stavolta è caduta rovinosamente a terra. L’insegnante non è riuscita a mantenersi in equilibrio sui tacchi ed è caduta all’indietro. Un imprevisto che ha spaventato tutti. I due stavano interpretando Elvis Presley e Tina Turner, ma tutte le attenzioni sono andate alle possibili conseguenze dell’incidente.

Anche in studio Maria De Filippi e gli altri non sapevano se ridere o preoccuparsi per le condizioni di Anna Pettinelli. Raimondo Todaro ha continuato a ballare come se nulla fosse. Poi c’è stato un altro momento esilarante. Il ballerino ha provato una seconda presa, ma nel tentativo di far girare la collega Anna è rimasta bloccata a metà con il vestito che si è alzato mostrando quasi completamente il suo lato b.

Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio stavano quasi per alzarsi per aiutare la speaker radiofonica. Maria De Filippi se l’è presa con Raimondo Todaro: “Ma non starai esagerando?”. Effettivamente il ballerino danza come se al suo fianco avesse una ballerina professionista. Anna Pettinelli lo ha accusato: “Mi ha buttato per terra a un certo punto. Mi ha preso e mi ha tirato”. Fortunatamente l’insegnante non ha riportato ferite e alla fine Giofrè e Michele Bravi hanno addirittura deciso di premiare la coppia che così ha vinto il primo guanto di sfida dell’anno.

