Amici 23, il guanto di sfida tra i prof è tutto da ridere. Come sempre oltre alle esibizioni degli allievi che in un clima di crescente tensione si sfidano con esibizioni tiratissime, ci sono anche i momenti di ilarità. Non sono poi mancati gli scontri come quello tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Tra le due sono volate parole grosse e pure Cristiano Malgioglio è intervenuto tra lo stupore di pubblico e studio.

L’eliminata della serata è stata Lucia che ha però ottenuto un contratto di lavoro dalla Pro Arte Danza. Nel corso della serata c’è stato pure un imprevisto: nel guanto di sfida contro Lil Jolie l’allieva di Lorella Cuccarini Sarah si è dovuta fermare per alcuni problemi audio. Dopo aver chiesto scusa, comunque, la concorrente è riuscita a terminare la prova tra gli applausi di tutti. Grandi risate, invece, per come si sono combinati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Leggi anche: “Non ce la faccio, scusate”. Amici, la concorrente costretta a fermarsi durante il serale: pubblico col cuore in gola





Rudy Zerbi fa ridere tutti: ecco come si è travestito

Per il guanto di sfida tra i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno regalato grandi risate al pubblico. La maestra ha deciso di travestirsi da Annalisa, sua ex allieva oggi tra le cantanti più popolari e di successo. Parrucca con lunghi capelli e trench rosso fuoco l’insegnante ha stupito tutti cantando “Sinceramente”.

Poi è stata la volta di Rudy Zerbi che sulle note di “Mon Amour” e tra lo sconcerto e l’ironia si è presentato con capelli a caschetto, trench nero e – udite udite – reggicalze, culotte e top corto. Uno spettacolo tra l’indecente e lo scioccante che ha fatto ridere tutti, compresa Maria De Filippi che ha esclamato: “Non ho parole, ora la chiamo” e ad un’esterrefatta Annalisa ha fatto vedere l’esibizione.

“Voglio farti vedere come si sono ridotti i tuoi ex professori!” le ha detto Maria De Filippi. L’artista è rimasta sorpresa e si è divertita, come del resto pure Michele Bravi che ha detto: “Non ho ancora capito se quello che vedo mi piace o mi fa schifo, ma io il punto lo do a loro”. Prima di loro si erano esibiti Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno ballato sulle note di Tribale e Tuta Gold. Poi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, un po’ legnosi, hanno danzato con una canzone anni 80.

“Devi lasciare la scuola”. Amici 23, alla fine si è saputo: il suo Serale finisce qui