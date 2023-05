Amici 22, gioia per Wax: non solo finale, per l’allievo arriva una novità bomba. Si è scoperto dopo la semifinale di ieri, sabato 6 maggio. Eppure per Wax non sono ore facili, il pubblico infatti è sembra compatto nel ritenere che lui dovesse essere l’eliminato. Scrive una fan: “VERGOGNOSO che abbiate preferito lui ad Aroon, abbiate preferito chi non sa cantare a chi è un grande cantante, chi è stonato a chi ha una voce eccezionale, chi ha sempre rifiutato tutti i guanti di sfida”.



“A chi ha sempre accettato ciò che veniva, chi ha sempre risposto con arroganza a chi della gentilezza ne ha fatto uno stile di vita……VERGOGNOSO….ma in fondo che sto ragazzetto raccomandato dovesse arrivare in finale lo avevate deciso già da tempo, una volta ad Amici andava avanti chi valeva non chi vendeva”. Wax, da parte sua, non risponde per ora alle critiche.

Amici 22, Wax entra a far parte dell’etichetta di Maria De Filippi



E ha messo la firma su un contratto pesante. A quanto scrive Novella 2000 infatti: “Sembra abbia firmato un contratto con la 21CO, etichetta di Maria De Filippi. Questa è nata non molto tempo fa e i primi artisti ad aver pubblicato un album sono stati due ex allievi, ovvero Luigi Strangis e Alex. Tra coloro che hanno fondato l’etichetta, inoltre, possiamo citare Giordana Angi (Amici 18)”.



“Briga (allievo nel 2015) ed Emanuela Sempio (concorrente della seconda edizione del GF e autrice legata alla Fascino)”. Per Wax, partito da lontano, una soddisfazione non da poco: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.



La decisione ha fatto storcere il naso, come detto già sopra, a parecchi: “Ma dai ti prego…se lui è bravo io sono Belen. Sempre peggio e pensare che c’è gente fuori che era molto più brava”. Ma c’è chi lo difende: “Madonna raga come siete pesanti, guardate la puntata e non rompete. Non vi piace? Amen. Insultarlo/criticarlo in continuazione non è la soluzione”.