“Torna lei”. Amici 22, sorpresa bomba in studio: pubblico in festa per la big

Amici 22, grande attesa per la puntata di oggi con una sorpresa non da poco per i fan: torna in studio una big del programma: Veronica Peparini. Un ritorno dopo l’addio a sorpresa, condita anche da qualche polemica di troppo. Ad usare la mano pesante era stato il fidanzato Andreas Muller. “Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere”.



“Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nel quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere”.

Amici 22, Veronica Peparini ospite a sorpresa della puntata



“Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il ‘cambiamento’ nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”. Toni più concilianti aveva usato lei. “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi”.



E ancora: “Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te. Amici è stato importante, un passaggio importante anche per me”. Ora l’annuncio del ritorno con tanto di post in cui abbraccia Maria De Filippi.



“Questa foto parla da sé. Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare. Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo una emozione nuova! Grazie🙏🏼❤️ ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi è una classe strepitosa”.