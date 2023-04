Ci avviciniamo sempre più verso la fine di Amici 22 e ora è venuto fuori chi potrebbe essere eliminato nella sesta puntata del serale, che sarà trasmessa sabato 22 aprile su Canale 5. Maria De Filippi avrà l’ingrato compito di comunicare all’allievo o allieva sconfitta l’esito del televoto. L’ultima ad essere uscita dalla scuola è stata Federica, che ha salutato tutti i suoi compagni tra la commozione generale. Ma ora sono spuntati i nomi di coloro che potrebbero alzare bandiera bianca nel prossimo appuntamento.

Dunque, Amici 22 si appresta a rivelare al pubblico chi sarà il prossimo eliminato. Durante la sesta puntata del serale lo sapremo ufficialmente, ma il sito Blastingnews ha già fatto un’importante anticipazione. Sono due i concorrenti che rischiano grosso, mentre gli altri dovrebbero essere al sicuro e quindi potrebbero proseguire senza problemi la loro avventura nel programma. Anche se inevitabilmente i colpi di scena possono sempre essere dietro l’angolo e cogliere di sorpresa chiunque.

Amici 22, chi sarà l’eliminato della sesta puntata del serale

Ancora una volta ad Amici 22 sarà solo uno l’eliminato, salvo improbabili cambiamenti. Nel corso della sesta puntata della fase del serale, la conduttrice televisiva leggerà i nomi dei due allievi finiti al ballottaggio che conosceranno il risultato mentre si troveranno in casetta. La registrazione del programma Mediaset avverrà giovedì 20 aprile, eppure si sono già scoperti i ragazzi che sarebbero più deboli e quindi sempre più prossimi all’esclusione. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando.

Blastingnews è convinto che il primo indiziato a lasciare Amici 22 sarebbe il cantante Cricca, che se l’è cavata recentemente in alcuni ballottaggi per l’eliminazione dal talent show. Un altro artista che potrebbe andarsene è Wax, subito dopo troviamo poi il ballerino Mattia. Ma sono soprattutto i primi due a dover essere maggiormente preoccupati. Scopriremo nelle prossime ore se queste anticipazioni saranno rispettate o se invece uscirà un allievo in maniera inaspettata.

Non resta che pazientare qualche ora e poi usciranno fuori le anticipazioni ufficiali sui due concorrenti in ballottaggio finale. Tutti gli altri potranno proseguire il sogno, che potrebbe portarli a vincere il prestigioso programma.