Amici 22, i giochi sono quasi fatti. Dopo tante indiscrezioni e falsi allarmi, la semifinale andrà regolarmente in onda sabato 6 maggio. Come si legge sulla pagina Amici News, infatti, la produzione ha confermato che la registrazione della semifinale si svolgerà venerdì 5. La messa in onda invece resta fissata per sabato, come sempre alle 21.25 su Canale 5. Stando a quanto si è appreso, sembrerebbe che la produzione abbia contattato il pubblico che sarà presente in studio, comunicando la data ufficiale della registrazione.

I 4 allievi di Amici 22 risultati positivi, che sarebbero Aaron, Isobel, Mattia e Angelina, sarebbero dunque guariti dal Covid, quindi pronti per esibirsi e provare ad assicurarsi un posto in finale e ad aggiudicarsi la vittoria di questa edizione. Sono 6 in totale, le squadre sono rimaste con 2 allievi in gara: Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron e Isobel; Cuccarini-Emanuel Lo Maddalena Svevi e Angelina Mango e infine Arisa-Todaro Wax e Mattia.

Leggi anche: “Qui non posso farlo, ho paura”. Aaron non lo aveva mai detto ad Amici, la confessione choc a Mattia





Amici 22, perché “Maddalena Svevi è a rischio”

Se venisse confermata la tendenza della finale degli ultimi anni, tra i 6 rimasti in gara ci sono i 5 finalisti e un eliminato, che saluterà dunque tutti a un passo dalla fine. Come sempre indiscrezioni e pronostici non mancano, anche perché la finale di Amici è l’argomento del momento, ne parlano tutti. E stando al percorso svolto finora non rischierebbero il posto in finale Isobel e Angelina Mango, date addirittura per super finaliste.

Se la ballerina australiana e la cantante figlia d’arte potrebbero scontrarsi per la vittoria, dovrebbero arrivare alla finale anche Mattia Zenzola e Wax. Il primo, si legge sul sito Sussidiario, risulta ad oggi uno dei più amati dai fan di Amici 22; il cantante invece ha alti e bassi nel gradimento ma il suo carattere forte potrebbe farlo andare avanti.

A conti fatti restano Aaron e Maddalena Svevi, i due allievi che più rischiano l’eliminazione. In particolare, stando all’andamento delle ultime puntate appare molto a rischio la finale della ballerina, che ha perso consensi. Sotto ai post di Amici 22 tante critiche. Come “Emana falsità da tutti i pori”, “Come artista mi piace ma ultimamente mi sembra tanto costruita”, “Mi è scaduta tantissimo e poi Isobel se la mangia nel ballo”. Sarà davvero lei l’eliminata di sabato e dunque non ce la farà ad arrivare in fondo al percorso?