Uno sfogo senza precedenti, quello di Aaron a Mattia. Amici 22 è quesi arrivato alla conclusione e dopo la notizia dell’arrivo del Covid nella scuola di Maria De Filippi è stata svelata la data della registrazione della semifinale. Venerdì 5 maggio gli alunni rimasti in gara si ritroveranno in studio per darsi battaglia a colpi di sfide e accedere alla finale. Sabato 6 maggio ci sarà la messa in onda, in prima serata su Canale 5.

Dopo giorni di notizie incerte, è infatti arrivata la comunicazione ufficiale. Come riporta la pagina Amici News infatti, la produzione di Amici 22 ha confermato che la registrazione della semifinale di Amici 22 si svolgerà venerdì 5 maggio. “Venerdì si registrerà la semifinale di #Amici22, l’ultima registrazione di quest’edizione”, si legge sul profilo twitter.

Amici 22, il racconto di Aaron a Mattia: “Sono stato molto male”

In un momento di confidenza, Aaron si è sfogato con l’amico e ballerino Mattia Zenzola. Il cantante ha rivelato di soffrire di ansia e attacchi di panico: “Io perché secondo te non faccio sport qui dentro? Perché ho paura si svenire“, ha detto Aaron all’amico. Poi ha raccontato cosa accadeva quando andava a scuola: “Io devo dire grazie alla scuola. Quando sono rientrato a scuola dopo il Covid. Mamma stava sotto scuola con la macchina sei ore perché io non riuscivo a mandarla via. E ogni mezz’oretta andavo in bagno per chiamarla. Ecco, ho avuto tanti problemi. Mamma ha iniziato ad andare via e ho iniziato a prendere confidenza, fino a che sono stato meglio. E ora sto qua a Roma da 8 mesi, solo”, ha detto soddisfatto.

“Ero stato invitato a una festa da una ragazza. – ha raccontato ancora il cantante di Amici 22 – Io per non fare la figura del cretino che era l’unico che non ci andasse, ho chiesto a mio padre: ‘Papà, mi porti a questa festa, fino a fuori casa di questa ragazza, senza farti vedere?’. Cos’è successo? Lui si è fermato, io sono andato là con tutte le ansie del caso e mio padre è rimasto lì in macchina ad aspettarmi. Dopo, questi ragazzi hanno deciso di andare in un campetto che stava a 100 metri dalla casa di questa ragazza. E io quei 100 metri in salita non sono riuscito a farli”

In un momento di pausa dalle lezioni Aaron confida a Mattia i problemi che ha dovuto affrontare prima di cominciare l'esperienza di #Amici22 pic.twitter.com/lP2Yo1Nlrv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 4, 2023

A questo punto il cantante di Amici 22 ha raccontato quei momenti difficili vissuti e passati grazie al suo amico Davide: “Io avevo questo amico che sapeva di questo problema che avevo, che si chiama Davide e a ogni decina di passi, gli dicevo: ‘No Da, non ce la faccio, devo tornare indietro, non respiro, mi sta venendo un attacco di panico. Aiuto, ti prego’. Alla fine ci sono andato, ma non riuscivo ad entrare neanche nel campetto, ero finito”.