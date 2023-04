Amici 22, bufera sulla produzione dopo la notizia che ben tre scene del Serale di ieri, sabato 22 aprile, sarebbero state tagliate. Una nuova tegola dopo quella dell’eliminazione di Ramon che, secondo molti, non meritava di uscire. Centinaia i messaggi arrivati con accuse dure nei confronti della produzione e di Cricca, accusato di essere un ‘raccomandato’. Ramon, da parte sua, si consola con una borsa di studio della durata di sei mesi a New York alla Complexions di Desmond Richardson in America.



“Congratulazioni a tutti i ballerini, ma ad uno in particolare offriremo un contratto di sei mesi. Ramon sarai il benvenuto nella nostra compagnia, ti esibirai questa estate”, le parole del co fondatore della Complexions. Dopo un momento di profonda commozione Ramon ha ringraziato tutti gli amici che l’hanno accompagnato nel corso di questa lunga avventura all’interno della scuola.

Amici 22, tagliate tre scene del Serale: pubblico infuriato



“Grazie, grazie di tutto. Siete stati una famiglia per me. Vi voglio bene, non vi spaventate perché il gioco va avanti. Dovete essere felici di essere qui, fuori continuiamo a fare ciò che amiamo” ha spiegato. Parole davanti alle quali il pubblico si è commosso smaltendo, ma solo in parte, la rabbia per le tre scene tagliate. A raccontare i dettagli è Gossipetv.com.



Che scrive: “ Ramon aveva ballato una variazione classica, Mattia si era esibito sulle note di “It’s my life”, mentre, per quanto riguarda Cricca, le ‘talpe’ che forniscono le anticipazioni al profilo esperto del talent, “Amici news”, non sono riuscite a dare maggiori informazioni. Comunque, nessuna di queste performance è stata vista questa sera”.



Il motivo del taglio non è dato sapere e Amici 22 non ha dato spiegazioni. A chiederle, però, è il pubblico letteralmente infuriato. Particolarmente dure le critiche dei fan di Mattia Zenzola che aspettavano di vedere l’esibizione del proprio beniamino annunciata diverse volte nel daytime. In attesa di un commento ufficiale da parte delle produzione una cosa è certa: queste scene non le vedremo mai.