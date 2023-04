“Tagliate tutto”. Amici 22, la censura si abbatte sul serale: il motivo è molto grave

Amici 22, clamorosa scoperta a poco dalla sesta puntata del serale: sembra che dopo una lite particolarmente accesa sia scattata la censura. Non è la prima volta che succede: solo poche settimane fa infatti un caso simile si era registrato intorno al confronto che aveva coinvolto Raimondo Todaro e, in seconda battuta, Maria De Filippi. Intanto, quando manca meno di un mese alla finalissima, ecco che Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista del programma, si è sbilanciato sul futuro.



Oltre a non aver gradito l’eliminazione di Federica: “Non sono d’accordo con l’eliminazione di Federica, avrei eliminato Ramon. Credo che sia il meno versatile di tutti. Mi ripeto: bravissimo nelle variazioni classiche. Ma lo trovo debole negli altri stili”, ha detto; ha spiegato chi per lui sarà il vincitore dell’edizione numero 22. Un nome che, va detto, ha messo tanti d’accordo.

Leggi anche: “Non c’è perché malata”. Amici 22, costretta a saltare la puntata del Serale





Amici 22, confronto accesso nella scuola: la regia censura



Secondo Prolli nella sezione cano trionferà Angelina Mango, mentre in quello del ballo Isobel Kinnear: “A oggi dico Angelina e Isobel. Adoro Maddalena, ma Isobel è stata pazzesca in tutto. Credo che Mattia, come tanti latinisti, siano limitati all’interno di una competizione dove ci sono anche altri generi di danza. Se potessi far rientrare un ballerino e un cantante? Sicuramente Samu e Piccolo G”. Niente da fare per Ramon.



Protagonista della possibile censura operata dalla regia di Amici 22. Cosa è successo? Riporta Superguida tv: “Nel corso della sfida, subito dopo la prima manche Ramon è finito al ballottaggio e Cristiano ha mosso qualche critica al ragazzo, scatenando la furia di Alessandra Celentano. Secondo il cantautore il ballerino sarebbe ripetitivo nelle esibizioni, un’accusa non condivisa dalla Celentano che ha risposto per le rime dando il via a un’accesa discussione”.



E ancora: “Mattia ha ballato un jive contro Ramon e ha vinto così Ramon è stato mandato al ballottaggio tra le critiche di Malgioglio. Non si sa però se la discussione verrà tagliata oppure trasmessa nel corso della puntata”. Ora non resta che capire cosa succederà una volta che la puntata sarà mandata in onda.