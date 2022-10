Ad Amici 22 Raimondo Todaro è stato attaccato da un’allieva. La scena è stata possibile osservarla nel daytime del 17 ottobre e le parole della ragazza sono state molto eloquenti. Si è scagliata contro il maestro di ballo ed è anche scoppiata in lacrime. Uno sfogo in piena regola all’interno della casetta, che è iniziato così: “Sono solo inca***, mai una volta che parla chiaro. Ma allora che ca*** sei qua a giudicare se non giudichi la performance?”. Ha dunque letteralmente perso la pazienza contro l’insegnante.

A proposito di Amici 22, oltre al fatto che Raimondo Todaro sia stata messa nel mirino da questa allieva, è emerso qualcosa sul futuro serale. Parlando dei giudici, pare che Emanuele Filiberto non sarà della partita. Il principe ha messo in discussione la sua presenza nel talent show, lasciando intendere che avrebbe intenzione di trovare stimoli diversi e quindi voltare pagina: “Ci siamo divertiti tanto con Stash e Stefano. C’è un momento per tutto. Con Amici abbiamo già fatto due anni, mi piacerebbe trovare dei progetti interessanti. Poi in questo momento lavoro molto in America”.

Amici 22, Raimondo Todaro attaccato da Asia

La ballerina di Amici 22 non ha convinto il suo maestro Raimondo Todaro, che è stato molto duro nel giudizio. Ha voluto infatti toglierle il posto per affidarlo ad un’altra allieva e questo ha scatenato la sua furia. Lei ce l’ha fatta per ora grazie all’aiuto del banco del pubblico, grandissima novità storica di quest’anno, ma bisognerà attendere. Lei se l’è presa dunque con Todaro e ha anche criticato aspramente la nuova allieva della scuola. Momenti dunque di altissima tensione e nei prossimi giorni se ne saprà ovviamente di più, se lei confermerà il banco.

Infine, la ballerina Asia ha detto: “Il discorso della personalità che discorso è? Ma perché, Claudia ha personalità? Non riesco a stare in casa con una che mi ha rubato il banco”. Ma dovrà necessariamente farlo perché le regole sono molto chiare. Lei potrebbe essere salvata dai telespettatori, però sicuramente Claudia ha diritto a stare nel programma per volontà di Raimondo Todaro. Scopriremo nelle prossime puntate se ci sarà una sorta di tregua tra le due ragazze e soprattutto tra l’insegnante e la studentessa Asia.

Alessandra Celentano era talmente sicura che Raimondo Todaro avrebbe scelto Claudia da scommetterci su: “Facciamo una scommessa? Tu tieni Claudia”, aveva detto a Todaro, incredulo. Ed effettivamente la nipote del cantante Adriano Celentano ha avuto ragione, visto che la scelta è ricaduta davvero su Claudia.