Amici 22, la verità di Mattia Zenzola. Il vincitore indiscusso del talent show di Maria De Filippi tira le somme in merito all’esperienza vissuta che lo ha condotto dritto fino al podio. Mattia conquista il trofeo e gli applausi del pubblico e per lui la strada del successo è ancora tutta da scrivere. L’amore? Un capitolo a parte per il numero uno di Amici, che all’interno della scuola ha avuto modo di conoscere Maddalena Svevi, la ballerina che sembra essere ancora tra i suoi pensieri. Eppure nelle ultime ore la lettura della situazione si capovolge: il gesto di Maddalena non riceve la risposta sperata.

Il gesto di Maddalena Svevi per Mattia Zenzola non viene ricambiato. La scuola di Amici 22 ha dato modo agli allievi di perfezionare il talento di ciascuno, ma anche di aprirsi a nuove conoscenze, amicizie e talvolta anche a nuovi amori. Sentimenti ricambiati? Non sempre, ma il ricordo resta. Ed è il caso di Mattia Zenzola che nei riguardi di Maddalena Svevi sembra aver nutrito uno spiccato interesse che però la ballerina non ha più ricambiato.

Il gesto di Maddalena Svevi per Mattia Zenzola non viene ricambiato: fuori la verità

Una storia d’amore che tra i due non è decollata, fino a quando Maddalena Svevi ha pubblicato un video del momento in cui Maria De Filippi ha proclamato l’ex primo classificato della 22esima edizione e ha aggiunto anche tre cuori rossi, oltre ai tag. Insomma, per i fan quello poteva rappresentare un messaggio più che loquace. Se non può parlare di amore, comunque l’affetto tra i due sembra non mancare. Ed è quello che più conta. Ma a distanza di qualche settimana, la ballerina ha mosso nei riguardi di Mattia un altro gesto. Come avrà reagito Zenzola?

Nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv, Maddalena Svevi ha affermato: “Sono ancora un po’ frastornata, io ero dentro la scuola da settembre, sono otto mesi, ritornare alla vita reale è un po’ strano. Tornare alle vecchie abitudini e ricordarsi come funziona al di fuori di una realtà molto diversa non è facile. Ovviamente sono molto felice di tutto questo, sto cercando di lavorare il più possibile”. Poi Maddalena ha sottolineato cosa è avvenuto con Mattia. Un racconto mai emerso fino ad oggi.

“Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”. Mattia Zenzola ha mancato di una risposta, almeno fino ad oggi.