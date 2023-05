Amici 22, alla fine ha vinto Mattia Zenzola. La nona e ultima puntata del Serale di questa edizione è andata in onda in diretta e su Canale 5 la sera di domenica 14 maggio. Seguitissima è dire poco: la finale del programma di Maria De Filippi ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 30%. Un trionfo, proprio come quello del ballerino che ha battuto la favorita Angelina Mango. Quest’ultima si è piazzata seconda e ha anche vinto il premio della critica.

Mattia Zenzola ha fatto fuori prima Isobel, poi Angelina: due compagne fortissime (e bravissime) nel gradimento. E ha ricevuto i complimenti anche da prof ed ex allievi, soprattutto una… Ma andiamo con ordine. La notte scorsa, Raimondo Todaro ha elogiato il vincitore di Amici 22 con un post pubblicato su Instagram che tanti hanno interpretato come frecciatina nemmeno troppo velata agli “haters”.

Mattia Zenzola vince Amici 22, il gesto di Maddalena Svevi

“Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”, ha scritto il professore della scuola sotto a una foto che lo ritrae sorridente accanto a Mattia con la coppa appena conquistata. Ma a far mormorare il pubblico è stata soprattutto la reazione di Maddalena Svevi, la ballerina eliminata in semifinale che con Mattia ha avuto una storia nella scuola.

E se a Verissimo non ha detto una parola su questa storia, sui social si è esposta dopo la vittoria di Mattia Zenzola. Nel dettaglio, Maddalena Svevi ha pubblicato un video del momento in cui Maria De Filippi ha proclamato l’ex primo classificato della 22esima edizione e ha aggiunto anche tre cuori rossi, oltre ai tag.

Insomma, una dedica che senza bisogno di tante parole chiarisce alla perfezione l’affetto che Maddalena Svevi prova per il collega. E che in un attimo spazza via tutto il chiacchiericcio intorno all’assenza di commenti su di lui a Verissimo. Ora però, inevitabilmente, questo gesto sta facendo sognare i fan della coppia, soprattutto quelli che sperano ancora in un ritorno di fiamma lontano dalle telecamere. Ricordiamo infatti che per la mamma di Mattia lui è ancora innamorato della ballerina, come raccontato in un’intervista recente.