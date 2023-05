Amici 22, a meno di una settimana al termine del programma Mattia Zenzola crolla, il ballerino favorito per la vittoria finale non ha retto all’emozione. In gare per la coppa di campione di Amici sono rimasti in quattro: Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Secondo il pubblico il vincitore dovrebbe essere Mattia: “ Mattia è veramente cresciuto in questi ultimi anni e secondo me fosse rimasto l’anno scorso non sarebbe arrivato in finale (pur essendo bravo eh ma non come ora perché giustamente è cresciuto in quest’anno) quindi secondo me nel male è andata bene”.

“Perché è entrato più grande e più maturo, si è ripreso tutto quello che aveva perso e se lo merita! Non si molla”. A mollare Mattia Zenzola non pensa certo, ma è vero che l’emozione che lo ha raggiunto oggi lo ha colpito al cuore. Tutto è successo mentre era in casetta con gli altri allievi. La produzione ha deciso di passare un video.

Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime prima della finale

Video che ripercorre tutte le tappe fondamentali del suo viaggio. Tra i tanti momenti la scena in cui Christian Stefanelli, in lacrime aveva dovuto salutare Mattia ad Amici di Maria De Filippi. “Dopo aver ricevuto la notizia che avrebbe dovuto abbandonare la scuola prima del Serale, Zenzola era tornato in Casetta e subito aveva dato il triste annuncio all’amico”. Davanti al video dell’amico Mattia è crollato.

“Non merito questo, non voglio vedere Christian, mi manca troppo”, ha detto storcendo evidentemente il naso davanti alla scelta della produzione. Lacrime di emozione che subito i suoi compagni hanno tentato di consolare. “Christian ti aspetta fuori”, hanno detto. Ma sono in tanti, da fuori, a pensare che il video non andava fatto vedere, il motivo? Toccare la sensibilità di Mattia al punto da deconcentrarlo. Intanto, fuori, lo aspetta Maddalena che ieri ha ricevuto una bellissima notizia.

“il pezzettino con christian mi ha spezzato”

anche a noi mattia, anche a noi #amici22 pic.twitter.com/JrrcdbBFgT — 𝙖𝙣𝙣𝙖¹⁶MATTIA È IN FINALE🏆 (@_notanny_) May 9, 2023

A comunicarle la notizia è stato coreografo Kristian Cellini: “Sei una ballerina che mi piace molto e grazie al direttore di questa magnifica compagnia, che è una delle più blasonate del Canada, e con la quale io collaboro spesso”. “Ho la possibilità di offrirti un contratto di lavoro che parte da agosto fino alla prima settimana di novembre. Per te sarà una crescita professionale incredibile”. Maddalena a quel punto, in lacrime, ha ringraziato per questa bellissima opportunità. Nonostante l’eliminazione e la finale sfiorata Maddalena è riuscita a cambiare la sua vita.