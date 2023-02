Amici 22, lite tra Maddalena e Paky. I due allievi del talent show di Maria De Filippi si sono molto avvicinati negli ultimi giorni e già i fan parlano di coppia. Ma c’è un problema: lui è fidanzato. Tuttavia ogni volta che i due stanno insieme l’attrazione appare evidente come nel daytime di pochi giorni fa: “Tra una lezione e l’altra, i ragazzi vivono momenti di svago”. E in questi momenti di svago i due ridono, scherzano e si divertono.

Ora, però, si è aperta una crepa nel loro rapporto che rischia di rovinare tutto. Maddalena ha infatti scoperto che Paky ha parlato – in modo ben poco carino – di lei con altri in casetta. A Giulia Stabile il giovane ha confidato: “C’è una che ci prova con me… chi? Maddalena. Lei è troppo palese. Ieri stavo da solo sul divano e lei mi ha fatto vedere i fatti suoi sul computer. Poi mi ha fatto un messaggio. Cioè ma dico io, ma quante ne vuoi? Io sono fidanzato da tre anni. Io primo non ero questo, ero tipo Maddalena. Mi piace sapere che piaccio”.

Maddalena scopre tutto e si infuria: “È uno stro***”

Il rapper ha raccontato alcuni episodi anche a Samu: “Mi fa vedere le sue foto, mette la gamba così… mi fa i massaggi. Io le ho detto che sono fidanzato perché voleva farmi il massaggio sdraiato”. Quando i due stanno insieme, però, Paky si comporta in modo diverso: “Se stavamo fuori ti avrei già fatto le carezze. Ci facciamo la doccia insieme?“. Recentemente mentre Paky era a lezione Maddalena e gli altri hanno scoperto tutto e la ballerina ci è rimasta malissimo.

Maddalena è sbottata: “Mi sembrava una persona carina ed invece pensa cose brutte su di me. È tutto un film inventato. Mi dispiace, non me l’aspettavo. Mi sono proprio rotta il cazz*, lo posso dire?”. Confidandosi con gli altri la ballerina è scoppiata a piangere: “Mi immagino tutti buoni, vedo sempre il bello nelle persone e poi…”. In tanti, da Megan a Gianmarco, Angelina, Alessio, Aaron e Federica hanno provato a consolarla, ma lei sta davvero male: “Non capisco perché l’abbia detto dietro. La mia è solo una dimostrazione d’affetto. È uno stro*** e un falso“.

Quando Paky ha visto il video con Samu ha commentato: “È vero (che ci prova con lui, ndr)”. Poi c’è stato i l faccia a faccia con la ballerina: “Io ho raccontato quello che era successo e mi chiedevo come fosse possibile che tu ti comportassi in questo modo visto che non mi conosci. Come sei? Con Mattia, con me… era quello il senso. La confidenza che dai alle persone in maniera prematura”. Mtroaddalena, però, ha ribattuto: “Tu intendi che prima te la spassavi con tutte e adesso che sei fidanzato no… è questo il discorso. Mi hai chiesto un altro massaggio l’attimo dopo, per me non c’era niente di male“.

Anche Angelina ha detto la sua sulla vicenda: “Chiedi scusa perché sei stato offensivo. Hai fatto uscire l’immagine di Maddalena in un altro modo, non si fa. Non si parla in questo modo. Paky ha provato a giustificarsi: “Se ci sei rimasta male ti chiedo scusa, ma all’inizio io pensavo questo di te”. A Maddalena, però, non basta: “Questo video mi fa veramente schifo!” ha concluso.

