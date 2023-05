Covid ad Amici 22 e registrazione del serale annullata. Sta facendo il giro del web la notizia di un focolaio di coronavirus all’interno del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stata Dagospia, secondo cui almeno due allievi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi (la mamma ha smentito la notizia) sarebbero risultati positivi ai tamponi. Come detto, la registrazione della semifinale in programma giovedì 4 maggio è stata annullata.

Secondo quanto riportano gli influencer ed esperti di gossip e tv Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due allievi positivi al covid sarebbero Maddalena e Mattia. “Ieri mi ha chiamato Maddy”, ha scritto in un messaggio la signora Paola, madre della ballerina, “non mi ha parlato di covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

Amici 22, la Fascino di Maria De Filippi interviene sul Covid

Problemi di salute anche per l’ultimo eliminato di Amici 22. In un un video messaggio diffuso sui social, Cricca ha affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan perché non in salute. Qualcuno ha quindi ipotizzato che possa essere positivo al Covid. “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità”. Queste le parole del cantante affidate ad un video pubblicato da una sua pagina fan: “Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”.

L’account Twitter di Amici News ha infatti pubblicato un aggiornamento su Amici 22 confermando l’annullamento della registrazione del serale in programma per giovedì 2 maggio e in onda il 4 maggio in prima serata. “Registrazione di giovedì annullata – si legge nel tweet – Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data”. A confermare la notizia anche la Fascino, l’agenzia di produzione di proprietà di Maria De Filippi.

La Fascino produce Amici 22 e in a Fanpage ha confermato l’annullamento della registrazione. Al quotidiano online hanno spiegato che al momento non ci sono notizie cerche e che aspettano notizie dalla produzione: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”, hanno detto facendo riferimento al Covid e alla semifinale del programma.