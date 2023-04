Amici 22, il Serale è iniziato da due settimane circa e come ogni anno è tra i programmi più commentati in assoluto. Intanto nell’ultima puntata, quella andata in onda sabato primo aprile, è uscito Samu. “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose”, le sue parole.

“Continuerò a seguire i miei sogni”, ha aggiunto l’allievo di Amici 22 prima di lasciare la scuola più famosa d’Italia. Finita la terza puntata del Serale, però, è esploso anche un gossip: una protagonista del talent è in dolce attesa? Il pubblico social ha notato un pancino sospetto…

Amici 22, una delle protagoniste è incinta? La voce

Stiamo parlando di Francesca Tocca, ballerina professionista e compagna del coach Raimondo Todaro, che a detta di qualcuno sarebbe incinta. Il rumor, come riporta il sito 361 Magazine e mostra lo screenshot che trovate qua sotto, è stato subito dirottato all’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Si è visto benissimo ad Amici”, aggiunge nel messaggio inviato a Deianira Marzano l’utente, dopo aver dato praticamente per certa la flash news (“Francesca Tocca è incinta”, esordisce infatti lo stesso follower dell’esperta di gossip). Flash news che non trova però conferma nelle fonti della Marzano, che sempre rispondendo con una breve storia su Instagram smentisce quanto riportato dagli utenti.

Già qualche settimana fa si vociferava di una presunta gravidanza della ballerina di Amici 22. E le voci si erano fatte così insistenti da spingerla a smentire. In quell’occasione i dubbi erano nati perché Francesca Tocca non aveva ballato nel corso della serata, limitandosi a portare sul palco il premio del guanto di sfida dei professori. Da qui il sospetto nato sui social poi spazzato via dalle parole della stessa compagna di Raimondo Todaro: “Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente” ha scritto. Smentirà anche stavolta?