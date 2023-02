“Fa così male…”. Amici 22, un messaggio e Gianmarco crolla: fiume di lacrime in casetta

Amici 22, Gianmarco Petrelli in crisi. Già nelle scorse settimane l’allievo di Alessandra Celentano aveva dovuto affrontare un momento di grande sconforto. Dopo aver ricevuto un compito da parte di Raimondo Todaro il ballerino si era sfogato: “Che ansia e che figura di me***! Ecco il video della coreografia, ma come faccio in questo passaggio? Qui mi fa fare cose che oggettivamente è impossibile imparare in cinque mesi. Nessuno è mai stato messo così tanto in difficoltà”.

Adesso Gianmarco è nuovamente in grande difficoltà. L’allievo del talent show è convinto che l’insegnante Alessandra Celentano non voglia portarlo al serale. Secondo il ballerino la maestra dopo aver assegnato già due maglie a Ramon e Isobel sceglierà Paki e lascerà fuori lui. Nel daytime di oggi, venerdì 10 febbraio, si è visto un Gianmarco particolarmente pensieroso isolandosi dal resto del gruppo per poi scoppiare a piangere una volta chiusosi nel magazzino.

La crisi di Gianmarco Petrelli

Dopo aver pianto Gianmarco Petrelli è andato in camera dalla fidanzata Megan alla quale ha confessato come si sente in questo momento: “Lasciamo stare, ero a piangere fino ad ora in magazzino da solo e non sto benissimo. Poi c’era il momento TikTok. Pure se ero preso male ho usato il telefono per vedere qualche video. Ho rivisto i filmati di Amici. Poi ho spento perché mi fa male. Fanno le clip su Paky, Samu e Alessio, su quanto sia forte la classe di hip hop. Poi scrivono ‘Gianmarco non è assolutamente al loro livello’, poi ‘è il più scarso di tutti’, ‘confermo è meno bravo di loro tre’”.

Gianmarco Petrelli è davvero giù di morale e non riesce a risollevare il suo morale. Neppure Megan riesce a trasmettergli serenità. E così il suo sfogo prosegue: “Non so, è che è una cosa di cui ho sempre sofferto e di cui ho sempre avuto paura. Il fatto di essere escluso e meno degli altri. Mi capitava spesso quando ero piccolo e mi ha portato a chiudermi”.

“Adesso che mi ricapita a 22 anni mi sembra di ritornare a quando ne avevo 7. Mi fa tanto male questa cosa. Oltre la danza, ma umanamente. Forse questa è sempre stata la mia paura più grande. Poi mi ha portato a essere ironico per mascherare. Nasce tutto della paura di essere escluso. Il mio nome nessuno lo sapeva”. Riuscirà l’allievo a superare le sue paure e dimostrare a tutti il suo talento? A giudicare dalle sue parole sarà dura, dura davvero…

