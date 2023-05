Tra tutti i finalisti di Amici 22 Wax è stato quello più chiacchierato, il suo approdo in finale ha scatenato polemiche a non finire, per molti, infatti, quel posto aspettava ad un altro cantante: Aaron, con il quale Wax si è scontrato durante l’ultimo serale. Wax che, tra tutti, è quello che è sembrato più carico di voglia di dimostrare. Nel corso dell’edizione infatti la famiglia del cantante è stata presentata come piuttosto problematica eppure centrale e presente nella vita del ragazzo.

Oggi, durante il day time, c’è stata la dimostrazione. Maria De Filippi e la produzione sono riusciti a mettere in luce un lato finora sconosciuto di Wax, non il cantante che viene dalla strada ma quello sensibile che ha bisogno, come tutti, di sentire intorno a sé calore umano. Nessuno si aspettava una scena del genere ma, alla fine, per lui sono piovuti solo applausi.

Amici 22, sorpresa per Wax: i genitori gli fanno visita

Dopo otto mesi infatti Wax ha avuto la possibilità di rivedere i suoi genitori. Tutto è iniziato con un messaggio da parte dei genitori. “Ti auguro tanta gioia e felicità. Ti amo”, ha detto la mamma. Con la risposta di Wax che no si è fatta attendere: “Non ho parole, solo emozioni in questo momento. Lei è una pittrice, dipinge sempre, è un’artista. Ed è grazie a lei se canto”.

Poi è stata la volta del papà: ““Poi a un certo punto la vita è cambiata, è diventata meno bella figlio mio. Al sogno si sostituisce la dura realtà, ma non c’è nulla di strano Matte, si diventa adulti. Molti credono che da adulti si smette di sognare. Tu continui a tenere il negozio di giocattoli che hai in testa. Sai che ti dico? Hai riaperto anche il mio. Tu lo sai che è sempre stato un po’ aperto”.

“Il mio sogno si è realizzato ed è quello di vederti felice. Spero che la vita per te cambi e che tu abbia tutto quello che meriti. Sei riuscito a farci fare cose mai fatte prima, guarda”. L’emozione è arrivata la massimo quando Wax ha scoperto che i genitori erano in studio ed ha avuto la possibilità di vederli dal vivo. E i commenti sono fioccati: “Ma il papà che carino è a ballare scatenato!? Comunque vedendolo davanti ai suoi genitori così felice a personalizzare le strofe con il nome dei suoi mi ha commosso! Troppo bello questo momento davvero”.