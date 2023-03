“Dovete lasciare la scuola”. Amici 22, il triste annuncio di Maria De Filippi: fan senza parole. Ecco cosa è successo (VIDEO)

Come di consueto, sono spuntate le anticipazioni del Serale di Amici 22 di Maria De Filippi. Dopo la registrazione della seconda puntata, ecco arrivare alcune succose informazioni sull’eliminato e non solo. Anche stavolta usciranno due concorrenti dalla scuola. Uno viene annunciato quasi subito da Maria, dopo le primissime sfide, uno invece si scoprirà soltanto durante la puntata di sabato. Il motivo sempre lo stesso, per evitare rumors, i due ragazzi finiti al ballottaggio vengono invitati in casetta e da lì Maria farà la rivelazione su chi dovrà lasciare la scuola.

Il pubblico non c’è e quindi nessuno può rivelare chi è l’eliminato della seconda puntata di Amici 22. Tra l’altro sembra che ad aver avuto la peggio, in questa serata, sia stata la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono loro, si dice, che potrebbero aver perso entrambi i ragazzi (uno prima e uno poi).

Amici 22, chi è stato eliminato la seconda puntata

Ma andiamo con ordine. Sembra infatti, che per ben due volte, Rudy e Alessandra abbiano perso le sfide, perdendo i ragazzi della propria squadra. Dai presenti in studio, sembra che il primo eliminato sia stato Piccolo G, il quale è dal primo giorno un allievo di Zerbi. Sembra che la prova TIM sia stata vinta da Samu e per decidere chi far iniziare la prima manche è stata svolta una gara tra i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.

Tante le risate in studio di Canale 5. Le sfide poi sono andate avanti in uno studio, per la prima volta senza mascherine. Proprio così, per la prima volta dal Covid, il pubblico non indossava i dispositivi di protezione. Un momento bellissimo per il pubblico presente. Alla fine al ballottaggio finale ci sono finiti Cricca e Gianmarco, secondo quanto riporta SuperGuidaTv.

Ora, come dicevamo, non ci è dato sapere (ancora) chi sia uscito tra loro due. Come dicevamo il pubblico e chiunque altro, lo scoprirà solo durante la messa in onda della seconda puntata che andrà in onda sabato 25 marzo 2023 in prima serata. Non ci resta che attendere e sperare che resti il nostro preferito.

