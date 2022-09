Amici 22, domenica 18 la prima puntata con tanti ospiti big. Sarà un’edizione piena, tante le novità sul tavolo degli insegnanti che ha dovuto salutare due veterane, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per fare spazio ad Arisa e l’esordiente Emanuel Lo. Anna Pettinelli che è stata di recente al centro dei rumor. Secondo alcune indiscrezioni sarà protagonista in un nuovo programma. Coinvolta anche stavolta Maria De Filippi, che non vuole dunque lasciare senza lavoro nel piccolo schermo l’ormai ex maestra di canto di Amici.



E per questa ragione ha studiato qualcosa di interessante per la speaker radiofonica, che sicuramente non potrebbe fare altro che accettare questa suggestiva e quasi inaspettata proposta. “La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa) – scrive Tvblog . Ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano”.





Amici 22, domenica 18 la prima puntata: ci sarà Can Yaman



E ancora: “Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta, voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Programma sulla quale al momento si hanno pochi dettagli, ma potrebbe esserci”. Tornando alla puntata di Amici 22 rivedremo Mattia Zenzola. Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale di Amici 21 a causa di un serio infortunio al piede.



E insieme a lui, seppure in altre vesti, Michele Esposito. Dopo aver conquistato la categoria danza nell’edizione numero 21 del talent show, è stato promosso come professionista. Una soddisfazione enorme per lui, che potrà dunque continuare la sua avventura con Maria De Filippi ma in una veste differente. Ma le sorprese non sono finite qui.



AmiciiNews ha fornito tutte le anticipazioni di Amici 22 di domenica 18 settembre che vedrà una folta schiera di ospiti pronti. Ci sarà Can Yaman. Insieme a lui altri nomi molto importanti: Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Beppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Salvatore Esposito e l’ex vincitore Luigi Strangis.

“Io 40 anni fa”. Anna Pettinelli rifatta? Una foto per rispondere alle accuse di ‘ritocchini’