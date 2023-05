Importante novità su Amici 22 e l’ormai semifinale imminente. Svelata la data in cui andrà in onda il penultimo appuntamento dell’attuale edizione del talent show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi sono circolate brutte notizie in merito, infatti nella scuola sarebbe arrivato all’improvviso il coronavirus, che avrebbe infettato due allievi. Non sono stati fatti i nomi di questi due ragazzi, ma immediatamente è scattato l’allarme. E la preoccupazione di un focolaio si è fatta subito strada.

Adesso si è scoperto praticamente tutto su ciò che succederà ad Amici 22 tra qualche giorno. La semifinale si terrà in una data specifica, che è stata rivelata in anteprima da Gossip Tv e Amici News attraverso i loro rispettivi profili Twitter. Da parte della produzione del programma non sono giunte conferme sui casi di Covid, né comunicazioni ufficiali sulla prossima puntata. Ma ormai sarebbe stata presa una decisione, quindi difficilmente ci saranno dietrofront.

Leggi anche: “Non resto zitto”. Amici 22, Cricca: sfogo fiume dopo l’eliminazione e le tante critiche





Amici 22 e la semifinale: svelata la data

Quindi, dopo che Amici 22 ha visto l’uscita di scena di Cricca, i telespettatori si apprestano a vivere un’entusiasmante semifinale che decreterà i nomi dei finalisti. Ma sulla data di questo penultimo atto del serale sono sorti parecchi dubbi, infatti se fossero confermati i casi di coronavirus, il rischio rinvio sembrava essere molto alto. Ma a quanto pare la scelta della produzione sarebbe già arrivata e vediamo cosa sarebbe stato disposto, secondo Amici News e Gossip Tv.

Gossip Tv ha scritto su Twitter, prendendo spunto anche da Amici News: “Ultima registrazione giovedì 4 maggio. Al momento non ci sono notizie sul posticipo, quindi dovrebbe rimanere il 4 maggio“. Non sappiamo se siano stati dei falsi positivi al coronavirus o se si siano eventualmente negativizzati subito questi concorrenti, ma sta di fatto che la programmazione di Amici non dovrebbe subire variazioni. E la messa in onda della semifinale andrebbe in onda sabato 6 maggio sempre su Canale 5.

al momento non ci sono notizie sul posticipo, quindi dovrebbe rimanere al 4 maggio — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 30, 2023

E c’è grande attesa per conoscere il vincitore della 22esima edizione di Amici. In queste settimane, stando ai principali bookmaker, è venuto fuori che le favorite al successo finale sarebbero la cantante Angelina Mango e la ballerina Isobel.