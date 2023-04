Amici 22, la puntata si è chiusa con l’eliminazione del ballerino Alessio ma a far discutere non è solo questo, una scena è stata censurata dalla regia: una rissa sfociata tra un insegnante e un giudice. La polemica per l’eliminazione di Alessio non svanire tanto presto. “Trattamento pessimo quello riservato ad Alessio, il miglior ballerino e le volte in cui sono stati in grado di farlo ballare si contano sulle dita di una mano, che schifo, anche oggi tre volte in croce. Merita molto di più”.



E ancora: “Settimana scorsa Samu, ora Alessio. Entrambi meritavano di rimanere di più. Mai una comparata tra loro due, mai un guanto. Avrebbero potuto fare tanto spettacolo. Vi state focalizzando sempre sulle stesse persone, date spazio a tutti prima di farli uscire”. La strada per la finale ha perso un protagonista ma ne troverà altri.

Amici 22, prima dell’eliminazione di Alessio censurata la lite tra Todaro e Michele Bravi



Ma l’attesa non era solo per il verdetto dei giudici. Racconta Gossip e tv come: “il pubblico era curioso di vedere la litigata che si è verificata nel corso delle registrazioni tra Michele Bravi e Raimondo Todaro. E invece non è andato in onda alcunché”. La regia ha infatti deciso di censurare. Secondo quanto racconta le anticipazioni a scatenarsi una vera e propria rissa.



Rissa debordata, coinvolgendo gli allievi e sollevando l’intervento di Maria De Filippi. Una scena quindi assolutamente fuori luogo che ha spinto la regia di Mediaset ad evitare di trasmettere tutto. Intanto ieri gl allievi hanno usato parole dolcissime per Alessio, tra loro vale la pena riportare quella di Benedetta: “È una persona bellissima, mette da parte sé stesso per stare accanto agli altri. Mi spiace perché qualsiasi cosa accada, stasera perderò una parte bellissima di questa casa”.



Prima del ballottaggio finale la parole a Alessio e Mattia. Il primo ha spiegato come: “Sono contento di essere arrivato fino a qua. Sono contento di essere riuscito a crescere tanto e di avere imparato tanto di me. Essere qui con Mattia è bello perché abbiamo condiviso tutto ma è brutto perché domani mattina ci alzeremo in due posti diversi. Sono fiero del percorso che ho fatto”. Poi l’altro: “Ci tenevo a partecipare al serale. Volevo ballare con le scenografie, con i professionisti, le luci. Averlo potuto fare è già una vittoria. Questa è la mia seconda famiglia”.