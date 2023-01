Amici 22, il pubblico contro l’eliminazione di Vanessa. Vanessa era entrata nel talent show di Canale 5 per volere di Emanuel Lo. Infatti, il ballerino l’aveva aggiunta nel suo gruppo di allievi. Ciò, però, è avvenuto lo scorso 8 gennaio 2023, quando già si pensa al Serale. Ora però secondo le anticipazioni dovrebbe essere già fuori. Stando alle anticipazioni i ragazzi eliminati sono Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio.



In tutti i casi non deve disperare più di tanto perché per volontà della maestra Alessandra Celentano potrà andare a lavorare presso la Accademia Nazionale di Monaco di Baviera. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo. Per quanto riguarda la danza ci sarà una lite tra Todaro e la Celentano per un compito assegnato dall’ex Ballando con le stelle a Gianmarco.

Amici 22, polemiche per l’eliminazione di Vanessa



Stando alle indiscrezioni, inoltre, pare che a vincere la gara di ballo sarà la new entry Paky, davanti a Samu. La notizia ha mandato i fan fuori giri. “Emanuel Lo per me in questo caso è stato scorrettissimo, poteva evitare di farla entrare e riprenderla l’anno prossimo. Che senso ha avuto farla entrare per poi eliminarla, ha fatto sprecare un’occasione a questa ragazza”.



“Il livello medio che la Celentano chiede, un Gianmarco un Samuel una Megan, ce l’hanno? Voglio vederli a fare un doppio tour aller. Le difficoltà del serale, tutti gli altri eccetto pochi, è certo che riusciranno ad affrontarle? Che poi di quali difficoltà stiamo parlando che alla fine fanno ciò che gli calza meglio. Esibizioni palesemente pilotate”.



“Povera Vanessa. Emanuel non dovrebbe prendere gente a caso. O sei sicuro che ti piaccia tanto nel suo stile o almeno prima ti assicuri che sappia fare anche altro. Altrimenti sprechi solo l’opportunità di una ragazza che avrebbe potuto fare un percorso serio”.