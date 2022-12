“Ti sbatto fuori”. Amici 22, l’allievo appeso a un filo: l’affronto a Rudy Zerbi costa caro

Amici 22, Niveo appeso a un filo: Rudy Zerbi ha chiesto l’eliminazione dell’allievo. È successo durante il day time di oggi durante un confronto con i professori. Il motivo? 12 gare e 19 giudici finora hanno portato Niveo a posizionarsi nell’ultima posizione della classifica complessiva, esattamente come Ludovica. Quest’ultima, nel corso della puntata andata in onda ieri, è stata invece eliminata dal suo professore, Emanuel Lo. Davanti a questa situazione Rudy ha chiesto a Niveo cosa ne pensi.



“Io piaccio, un’artista deve piacere al pubblico. E quindi credo che non sia tutto così negativo. È vero che sono sempre ultimo, che ho fatto pena in alcune esibizioni”. Abbastanza per Zerbi: “Tutt’altro che umile. Un pizzico presuntuoso, per non dire di più. Lo trovo assurdo”. Non solo, Rudy annuncia che si metterà subito alla ricerca di uno sfidante che possa confermare il suo pensiero. È pronto a metterlo alla porta.

Leggi anche: “Fuori”. Colpo di scena ad Amici 22, salta la concorrente amata dal pubblico: è rivolta





Amici 22, Rudy Zerbi chiede l’esclusione di Niveo



Il pubblico, come sempre, si spacca: “Commenti tutti negativi, tutti volete che esca Niveo. Ma una volta per tutte finitela di scrivere sempre la stessa cosa,d i giudicare ogni volta un ragazzo di 19 anni che sta ad amici per imparare, non credete che dopo un po’ la situazione può diventare pesante. Leggere commenti così ad esempio: mandatelo a casa ,Lorella è troppo buona con lui, non merita di restare ecc”.



E ancora: “Tutti hanno momenti no ma questo non giustifica il fatto che Niveo sia peggiorato anche rispetto a quando è entrato, i segni di ripresa li vede solo Lorella. Perchè in realtà sta solo peggiorando di giorno in giorno. È fastidioso anche l’atteggiamento che assume, ti guarda e ti parla con quel sorrisetto strafottente da presa in giro!”.



“Vorrei ricordarvi che un bravo insegnante non è quello che ti butta giù o ti attacca di continuo, ma quello che sa anche essere umano a volte e ti fa crescere, oltre che come artista, come persona. La bravura di un coach di canto si misura anche sull’adeguatezza dei brani che assegna, tenetelo in considerazione”.