“Fuori dalla scuola”. Amici 21, la voce bomba sui due prossimi eliminati del serale

Pochi giorni dalla quinta puntata del serale di Amici 21 e solite indiscrezioni sui prossimi eliminati. Gli ultimi due a lasciare la scuola erano stati Crytical e Aisha. Un verdetto che poi è andato incontro ai commenti dei diretti interessati sulla rispettiva esperienza vissuta. “Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto doversene andare, è bruttissimo. Credo sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo con nessuno”.



“Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi”, ha detto Aisha. E su Amici 21 le parole di Crystal: “Sono soddisfatto del percorso. Sono diventato maggiorenne qui dentro, ma oltre alla maggiore età mi porto proprio la maturità. Ho sempre fatto uno stile molto underground, sperimentare cose nuove è complicato per una persona che viene dal mio mondo”.





Amici 21, Nunzio e Albe a rischio



E ancora: “Ho iniziato tutto su una panchina e il primo posto dove tornerò sono sicuro sarà quello. La vedo come una bolla più aperta ora. Respirare arte tutti i giorni con persone con cui hai modo di confrontarti ti dà un bagaglio molto grande”. Per Crytical, dopo l’eliminazione ad Amici 21, era arrivata la chiamata di Stash. “Non so se può farti piacere ma Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti. Lui ne sarebbe onorato”, aveva detto Maria De Filippi.



L’addio di Crytical e Aisha ad Amici 21 ha aperto una voragine. E altrettanto rischiano di fare le prossime due eliminazioni. Le registrazioni ci saranno domani ma secondo gli esperti i due nomi ci sarebbero già. Al momento, in pericolo per l’uscita dal cast di questa quinta puntata del serale di Amici sembra esserci il giovane Nunzio, che per ben due volte di seguito si è ritrovato al ballottaggio eliminatorio.



Tra i cantanti, invece, a rischio eliminazione spicca il nome di Albe, del team guidato dalla prof Anna Pettinelli, più volte bersagliato e criticato dagli altri insegnanti di canto. Due degli allievi più seguiti di Amici 21. Un duro colpo per i fan.

“È brutto…”. Amici, il racconto doloroso di Aisha: “Ecco cosa mi è successo qua dentro”