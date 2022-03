“Dovete abbandonare la scuola”. Amici 21, prime eliminazioni pesanti: l’annuncio di Maria De Filippi

Grandi emozioni, qualche lite e ovviamente la delusione per chi ha dovuto abbandonare. Questo e molto altro è stata la prima puntata del Serale di Amici 21. Vi abbiamo già raccontato del botta e risposta tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. L’insegnante di danza ha provato a far passare un guanto di sfida che il ballerino professionista non ha accettato. È dovuta intervenire la giuria con Stefano De Martino e Stash che alla fine hanno dato ragione a Todaro.

Ma la Celentano non l’ha presa bene. In ogni caso, oltre alle performance e alla gioia provocate dai talentuosi giovani cantanti e ballerini, non sono mancate la delusione e l’amarezza. Maria De Filippi l’ha chiarito subito: “La prima gara è al meglio dei tre, ragazzi. E prevede un’eliminazione immediata”. Rudy Zerbi non si è fatto pregare e ha annunciato: “Dobbiamo calare proprio l’asso. Guanto di sfida. Luigi contro Crytical (canto, ndr)”. Alla fine ha vinto la squadra di Celentano e Zerbi. Ma chi sono stati gli eliminati del primo appuntamento col Serale?

Serale di Amici 21, i primi eliminati

La prima ad essere eliminata contro Albe e Dario è stata Alice Del Frate. Un talento cristallino, una ragazza molto gentile e delicata. Ma forse è stata la mancanza di cattiveria o chissà, un po’ di emozione, a penalizzarla proprio nel momento della verità, sul più bello. Poi è stata una delle sue insegnanti Veronica Peparini a sottolineare un dettaglio inedito: “Alice ha imparato a ballare dal balcone, durante il lockdown…”.





L’altra sfida ha visto fronteggiarsi sul palco Christian e Gio Montana. “Sono felicissimo del mio percorso qui – ha spiegato Christian – ho avuto la fortuna di imparare tanto da questi professionisti. Per me già questa è una vittoria”. Queste invece le parole di Gio Montana: “Sono stato accolto in un percorso avviato da tempo e ci sono un paio di persone che mi hanno apprezzato e che mi hanno dato dei consigli, come Albe e Nunzio che sarà un fratello fuori da qua”.

Alla fine è stato proprio quest’ultimo a dover abbandonare Amici 21. Altro momento indimenticabile di questo primo scoppiettante appuntamento con il Serale è stata la sfida a colpi di musical degli insegnanti. E poi l’insuperabile Nino Frassica che ha presentato l’iniziativa comica “Amici Senior” con alcuni improbabili protagonisti. Ospite speciale Elisa che ha cantato il brano portato a Sanremo “O forse sei tu” e ha annunciato degli eventi speciali “a basso impatto ambientale” all’Arena di Verona il 28, 30 e 31 maggio.