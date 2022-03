“C’è anche lui”. Silvio Berlusconi – Marta Fascina, l’ospite Vip arriva all’improvviso

Un matrimonio che fa discutere. Quella tra la deputata di Forza Italia Marta Fascina e il Cavaliere, Silvio Berlusconi, è stata un’unione simbolica. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato alcuni velenosi retroscena su questa festa intima che si è svolta sabato 19 marzo a Villa Gernetto. “Coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari” aveva spiegato l’ex Presidente del Consiglio, ma in realtà le cose sono un po’ più complicate. Almeno stando alle indiscrezioni filtrate nelle ultime ore.

Secondo quanto svelato nelle ultime ore grande assente è stato il più grande dei figli maschi Pier Silvio. Si dice “per paura dei contagi”. Anche se forse ci sono stati dissapori dovuti presumibilmente alla decisione presa da Silvio Berlusconi quando è stato in punto di morte dopo il ricovero al San Raffaele. Pare che il leader di FI sia stato costretto a ritirare la sua donazione di un cospicuo pacchetto delle proprie azioni alla fidanzata. Costretto dagli eredi che sarebbero ricorsi ai propri legali. Alla fine Marta Fascina si sarebbe ‘accontentata’ di un lascito in denaro e, appunto, di questo famoso ‘matrimonio’.

La cerimonia, che non ha valore legale, si è svolta nella cappella privata di Villa Gernetto. E non c’era nepure un officiante. Silvio Berlusconi, si è saputo, aveva già regalato a Marta un anello solitario con il classico diamante. Più originale il dono della Fascina al suo amore: si parla di un ‘un calco delle sue mani intrecciate a quelle del compagno’. Il catering stellato di Bergamo “Da Vittorio” per il menù, al pianoforte addirittura Gigi D’Alessio. Mentre c’è un giallo sulla lista degli invitati.





Il CorSera proprio nella giornata di sabato ha pubblicato la lista segretissima degli invitati. Ci sono Marina, Maurizio, Gabriele, Silvio, Alexa, Caterina, Barbara e Luigi. Poi, nel plico di fogli con titolo ”Lista invitati matrimonio Silvio e Marta” spuntano Orazio e i coniugi Ghedini. Manca, come era già noto nei giorni scorsi, il figlio più grande Pier Silvio. Ora si viene a sapere cosa ha detto Silvio Berlusconi proprio durante la cerimonia alla sua Marta. “Il mio, per te, è un amore grande. È qualcosa che non ho mai provato prima e ora per me tu sei indispensabile, irrinunciabile. Mi sei stata vicina in momenti duri, mi hai aiutato. Tu mi completi. Non potrei vivere senza di te. Riempi la mia vita”.

Di sicuro, come riportato dall’Huffington Post, la festa è riservata a pochi intimi, 50 forse 60 persone. E da Arcore fanno sapere che non ci sono stati politici “per non far offendere nessuno”. In realtà, anche qui c’è un colpo di scena. Oltre a Vittorio Sgarbi e Paolo, fratello di Silvio Berlusconi, e poi gli storici amici Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell’Utri e Gianni Letta, si è presentato alla festa Matteo Salvini. “Unico vero leader d’Italia” per Silvio. E tra gli azzurri la cosa pare abbia provocato qualche malumore…