“Ti devi vergognare!”. Amici 21, serale ad alta tensione: la sfida tra gli allievi finisce nel caos

Amici 21, ci risiamo. Il talent show condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale5 il sabato sera in prima serata non è solo una vetrina per giovani in cerca di gloria. Come gli appassionati sanno bene siamo arrivati al Serale, dunque alle fasi finali del programma. La settimana scorsa hanno dovuto abbandonare Alice e Gio Montana. Nell’ultima puntata di sabato 26 marzo, invece, hanno ‘pianto’ Raimondo Todaro e Rudy Zerbi.

Gli eliminati sono stati infatti Calma e Christian. A tenere banco, tuttavia, non è soltanto il percorso degli allievi, ma pure quello che accade tra una canzone e una danza. Stavolta – che ve lo diciamo a fare – il battibecco ha riguardato Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La prima ha attaccato il comportamento del secondo così: “Raimondo ha fatto i suoi porci comodi, gli ho dato un dito si è preso un braccio”. L’argomento era l’eccessiva libertà che l’insegnante si è preso nel modificare stile e passi dell’esibizione. Ma non c’è stato solo questo.





Un altro scontro ha riguardato Rudy Zerby e Anna Pettinelli. Tutto è nato durante il guanto di sfida tra Luigi e Crytical. Nella precendente puntata l’insegnante aveva rifiutato il guanto, stavolta la Pettinelli lo ha accettato. Ma , colpo di scena, Rudy ha annullato il guanto al momento del voto affermando di voler in questo modo proteggere Crytical. In realtà, ha ammesso poi, il guanto lo ha lanciato contro Anna Pettinelli e non contro l’allievo.

Quando ha sentito queste parole Anna Pettinelli, che è rimasta male per il lavoro fatto inutilmente da Crytical, è esplosa: “Allora fai un guanto contro di me! Non mettere in mezzo i ragazzi che non c’entrano niente. Ti devi vergognare! Vergognati”. Parole pesanti contro Rudy Zerbi che ha risposto a tono: “Non capisci di musica” ha detto alla conduttrice radiofonica.

Anna Pettinelli non ci ha visto più: “Ma piantala! È follia!”. Rudy Zerbi, però, non ne ha voluto sapere di smorzare i toni e ha rilanciato ancora: “Devi fare pace con il cervello”. La tensione è salita sempre di più, alla fine Zerbi ha detto che il guanto sarebbe stato annullato solo se avesse vinto Luigi. I giudici hanno votato e ha vinto proprio lui. Ma la sfida è stata annullata, quindi… tanto rumore per nulla?