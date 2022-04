“Doppia grande novità”. Amici 21, più di un colpo di scena: cambia tutto proprio alla fine

Un vero e proprio colpo di scena potrebbe materializzarsi su ‘Amici 21’. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto positivo, che i telespettatori apprezzerebbero notevolmente. Mancano solamente i crismi dell’ufficialità, ma la voce è stata lanciata da qualcuno che sa tutto di televisione e gossip. E quindi la fonte è da considerare molto affidabile. Chissà se già nei prossimi giorni arriveranno conferme su questo fronte e il pubblico potrà quindi averne la certezza assoluta.

A proposito di ‘Amici 21’, per quanto riguarda i giudici sono state svelate le presunte cifre intascherebbero per ogni singola puntata al Serale. Il più pagato? Sarebbe Emanuele Filiberto. Nel dettaglio, stando sempre ai retroscena che circolano online, la presenza di Stash nel cast gli frutterebbe un compenso sui 3/4 mila euro a puntata. Stefano De Martino percepirebbe quasi il doppio: prenderebbe circa 6/7 mila euro a puntata. Emanuele Filiberto, infine, riuscirebbe a guadagnare circa 8mila euro a puntata.





Amici 21, la novità: “La semifinale forse sarà in diretta”

Sono nove le puntate del Serale di ‘Amici 21’ e la finalissima della trasmissione condotta da Queen Mary dovrebbe avere luogo tra meno di un mese. Quindi, a breve scopriremo chi sarà il successore della ballerina Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione a scapito del fidanzato Sangiovanni. Ma ora è emerso qualcosa di inaspettato e a riferire tutto è stato l’influencer Amedeo Venza. Maria avrebbe infatti preso una decisione importante, che si discosterebbe da ciò che è avvenuto in questi ultimi anni.

Ci sarebbero ben due novità, dunque una sorta di cambio programmazione per ‘Amici 21’. Secondo Amedeo Venza, anche la semifinale potrebbe essere trasmessa in diretta e non ci sarebbe quindi una registrazione della stessa. Teoricamente, solamente l’atto finale del talent show dovrebbe essere live, invece per quest’anno si sarebbe deciso di intraprendere questa strada. E sarebbe anche stata fatta una scelta importante per quanto riguarda la finalissima. Potrebbe infatti variare la data.

Tenuto conto che il 14 maggio sarà in programma la finale dell’Eurovision Song Contest, organizzato dall’Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nella passata edizione, la finale di ‘Amici 21’ potrebbe essere spostata a domenica 15 maggio. Non resta che attendere comunicati ufficiali della produzione, ma le linee guida da seguire non dovrebbero essere differenti.

“Chi è il più pagato dei giudici”. Amici 21, fuori i compensi (a puntata)