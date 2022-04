Amici 21, la fase del Serale è entrata nel vivo. Sabato 23 aprile un nuovo prime time con il talent condotto da Maria De Filippi, quando andrà in onda la sesta delle nove puntate di questa ventunesima edizione dello show che ogni anno sforna nuovi talenti della musica e della danza.

Dopo l’uscita di Carola, anche questa settimana non mancheranno sfide dirette per i concorrenti che sono riusciti ad accedere fino a questo punto della gara. Anzi, visto che la finale si avvicina dovranno dare il meglio di loro stessi. Ci sarà invece un breve stop nella giornata del 25 aprile: non ci sarà infatti il daytime di Amici 21 e nemmeno la puntata di UeD in occasione della Festa della Liberazione.





Al posto di UeD e Amici 21 su Canale 5 saranno trasmessi ‘Una Vita’ e ‘Rosamunde Pilcher – La lettera’. A partire da martedì 26 aprile tutto tornerà come prima e quindi i programmi di Maria De Filippi torneranno regolarmente in onda. Ma la prossima settimana già sapremo chi è uscito dalla scuola privandosi così della possibilità di vincere.

E ovviamente anche sabato a decretare le sorti dei concorrenti in gara saranno i tre giudici di Amici 21. Quindi Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. A proposito dei tre giudici che erano in studio anche nella scorsa edizione, nelle ultime ore in rete sono state svelate le presunte cifre intascherebbero per ogni singola puntata al Serale.

Il più pagato? Sarebbe Emanuele Filiberto. Nel dettaglio, stando sempre ai retroscena che circolano online, la presenza di Stash nel cast gli frutterebbe un compenso sui 3/4 mila euro a puntata. Stefano De Martino percepirebbe quasi il doppio: prenderebbe circa 6/7 mila euro a puntata. Emanuele Filiberto, infine, riuscirebbe a guadagnare circa 8mila euro a puntata, dunque complessivamente porterebbe a casa un totale di oltre 50mila euro per l’intera durata del Serale di Amici 21.

