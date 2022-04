“Questo è per te”. Amici, la sorpresa più bella per Alex: la comunicazione in casetta

Sabato 16 aprile su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippiè giunto alla fase finale durante la quale le tre squadre composte dai cantanti e i ballerini ammessi al serale si sfideranno.

Carola Puddu è stata eliminata a sorpresa, ma ad aspettare la ballerina c’è il Balletto di Roma. La ragazza infatti ha ricevuto questa clamorosa proposta per ricoprire il posto di Giulietta nello spettacolo Romeo e Giulietta. Sabato per la prima volta nell’edizione di quest’anno di Amici, non ci sono state due eliminazioni. Al primo ballottaggio sono finiti Albe e Dario e i due hanno pensato che uno di loro sarebbe uscito immediatamente dalla scuola.





Amici 21, il cantante Alex vince il disco d’oro

In realtà si trattava di una sfida per decidere il primo alunno a rischio eliminazione e alla fine a dover abbandonare la scuola, tra le polemiche del pubblico e degli utenti social, è stata la ballerina e alunna di Alessandra Celentano. Alla vigilia del quinto serale di Amici, Alessandro Rina, il pupillo di Lorella Cuccarini, ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Sogni Al Cielo, il primo brano inedito che il cantante ha rilasciato ad Amici, è tra i brani più apprezzati del cantante e dell’intera edizione del programma. Il brano di Alex ha supera quota 9 milioni di ascolti su Spotify ed è in assoluto il brano più ascoltato tra tutti quelli rilasciati dall’alunno nei mesi scorsi.

19 settembre 2021: Alex si presenta con la sua "Sogni al cielo" e diventa ufficialmente il primo allievo della scuola di Amici



19 aprile 2022: "Sogni al cielo" è disco d'oro (e Alex ottiene il diritto di parola 😂)



Fiera di seguire questo ragazzo! ❤#amici21 #alexwyse pic.twitter.com/NnuQHgmzVW — Cristy (@Cristin18428612) April 19, 2022

Il suo primo inedito di questa edizione di Amici ha vinto il disco d’oro. Dopo LDA, disco d’oro e poi quello di platino per il brano “Quello che fa male” e Albe con la sua “Millevoci” a ricevere il disco d’oro è stato proprio Alex. Le certificazioni da parte della FIMI sono arrivate martedì 19 aprile.