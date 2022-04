“Aiuto, torna in te…”. Amici 21, notte di paura in casetta: Nunzio è terrorizzato VIDEO

Amici 21, non c’è solo la competizione a tenere banco. Come ben sanno gli appassionati del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi siamo davvero giunti alle fasi decisive. Ormai il Serale è entrato nel vivo e i ragazzi vedono il traguardo. Chi avrà la meglio? Chi succederà a Giulia Stabile, la ballerina vincitrice della scorsa edizione?

Sono in tanti ad ambire al trofeo, ma intanto nell’ultima puntata Leonardo Lini e John Erik hanno dovuto salutare i compagni d’avventura. Lo hanno fatto ognuno a suo modo, lasciando comunque un ottimo ricordo di sé. Il primo è apparso particolarmente amareggiato quando ha saputo dell’eliminazione: “Avrei voluto continuare” le sue parole. Poi il conforto dell’abbraccio con la mamma postato sui social. John ha invece un messaggio potente: “Rubate con gli occhi, con le orecchie. Prendete più informazioni possibili da chiunque e divertitevi. Questa è una bellissima esperienza, godetevela fino all’ultimo”.





Ma intanto, come dicevano, a far parlare non sono solamente le sfide tra ballerini e cantanti. C’è anche la vita vissuta in un’avventura per tanti versi indimenticabile. E così c’è anche la voglia di scherzare. Certo è che quello che ha combinato LDA a Nunzio è stato qualcosa di esagerato…

Nel daytime di oggi, martedì 5 aprile, i ragazzi si sono confidati l’uno con l’altra. Aisha e Carola hanno manifestato delle insicurezze per quanto riguarda essere socievole l’una e dire quello che pensa l’altra. Nunzio ha tentato di confortare la ballerina. Ma proprio lui è stato vittima di uno scherzo da parte del figlio di Gigi D’Alessio LDA.

Uno scherzo clamoroso che ha coinvolto pure Albe e Luigi. Luca D’Alessio ha pensato bene di far finta di essere sonnambulo durante la notte. Tra le tre vittime, però, Nunzio è apparso letteralmente scioccato da quello che ha visto, anzi terrorizzato proprio! Continuava a ripetere “No, no, io non ce la faccio, me ne devo andare…”. Fortunatamente alla fine tutto è stato svelato, ma che spavento per il siciliano!

