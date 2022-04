“Dillo a tuo sorella!”. Amici 21, lite senza precedenti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

L’eliminato del sesto serale di Amici 21 è stato LDA. Come sempre accade, in molti sui social hanno manifestato il proprio dissenso. Dal punto di vista di alcuni infatti, lui come anche Carola la settimana scorsa non meritavano di uscire prima di altri concorrenti. Naturalmente in molti hanno puntato il dito, contro i giudici perché Serena e Albe sono ancora dentro e Carola e LDA no. Maria De Filippi lo ha consolato, invitandolo a lasciarsi andare essendo lui sempre protagonista di gag esilaranti e creatore di scherzi divertenti contro il suo sfidante nonché grande amico Nunzio.



“Lui è molto particolare, fa il tipo che si diverte dalla mattina, quando cucina, fino alla sera. È un ragazzo molto sensibile, molto emotivo, che ha un mondo dentro e si vede anche dal colore che prende ogni tanto in volto, ma ci sa anche ridere su”. Poi è stata la volta di LDA di parlare di Amici 21. “Siete stati una famiglia, vi porterò nel cuore per tutta la mia vita. Albe sei il fratello che non sapevo di avere”.





Amici 21, la lite tra Raimondo e Alessandra scoppiata per Nunzio



E ancora: “Nunzio sei un fenomeno, mi hai trasmesso quella spocchia buona che serve nella vita per credere in te stesso ed è una cosa che non ho sempre avuto. A te Maria ti ringrazio perché mi hai fatto diventare Luca”. Nunzio che è stato al centro delle polemiche tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.



“Credo che Nunzio sia un talento vero, non mollo. Per questo lo schiero contro Michele. L’esibizione mette in forza la sua fisicità”. Il maestro di latino ha proseguito lanciando una provocazione alla sua collega: “La maestra, tra tutte le cavolate che dice, ha detto che Nunzio è brutto fisicamente”. A queste parole la maestra di Amici 21 ha subito replicato: “Cavolate lo dici a tua sorella, posso avere il mio gusto? Ha una buona altezza, è mingherlino e deve rinforzarsi”.



Poi la maestra di Amici 21 ha continuato: “Con Nunzio c’è sempre una bella messa in scena, penso chissà se un giorno lo vedremo da solo. Quando balla Michele c’è Michele” ha detto, parole che hanno scatenato Raimondo Todaro il quale si è subito alzato in piedi per contraddirla, sostenendo che questa non sia la verità. Nunzio a sua volta non è voluto entrare nella discussione: “Preferisco parlare con il ballo”.

“Niente premesse, esci tu…”. Amici, l’annuncio di Maria De Filippi a notte fonda