Amici 21 è ancora lontano dall’entrare nel vivo ma i primi fulmini cominciano a cadere. Nel centro del mirino c’è Raimondo Todaro. Il ballerino pensava di essersi lasciato dietro le spalle le polemiche ma non è stato così. Per approdare a Amici Raimondo aveva detto addio, tra le polemiche, a Ballando con le stelle con un lungo post. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci – le parole di Raimondo Todaro – All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.



“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly Carlucci mi ha hanno dato”.

“Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, aveva concluso l’ex ballerino di Ballando con le stelle. Ad Amici 21 non ha trovata un’accoglienza troppo calda. Alessandra Celentano in particolare non gliele ha mandate a dire. “Raimondo Todaro ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari”.







“La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”, con un chiaro riferimento al ballerino Mirko di cui lei stessa, pur avendolo ammesso, riconosce i limiti: “Sei peggio di quello che pensavo… Tu non sai fare niente”, gli ha detto nel corso di una delle prime lezioni, a riprova della sua proverbiale durezza.



Insomma, ad Amici 21 il cammino sembra in salita. Mentre sul piano privato sembra essere tornato il sereno. Raimondo Todaro è stato beccato con l’ex moglie Francesca Tocca. Questo il racconto di Amedeo Venza, che ha allegato delle foto emblematiche in una sua storia Instagram: “Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano a cena insieme alle rispettive famiglie. Ritorno di fiamma o semplice amicizia?”. I due si sono tra l’altro abbracciati. Difficile capire se possa esserci qualcosa in più, ma sta di fatto che questo riavvicinamento ha aperto le porte ad ipotesi che sembravano impossibili fino a poco tempo fa.