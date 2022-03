È il momento della verità. I ballerini e i cantanti rimasti in gara a Amici 21 lo sanno bene: ogni passo falso adesso vale tantissimo, anzi può valere tutto. Negli ultimi giorni la tensione è salita, come prevedibile. Ci sono stati gli ormai ‘classici’ scontri tra insegnanti con Alessandra Celentano spesso e volentieri in pole position.

I suoi modi diretti li conosciamo bene, ma a volte a farne le spese non sono gli allievi, bensì i colleghi. E non sempre finisce a tarallucci e vino. Ultimamente la coreografa e maestra di danza se l’è presa con Raimondo Todaro, colpevole di aver rifiutato un guanto di sfida. E gli ha dato del “cafone”, anzi del “solito cafone”. In ogni caso momenti delicati hanno riguardato anche i ragazzi e il loro comportamento.





Qualche giorno fa, durante il daytime, c’era stata un’accesa discussione tra gli allievi. Tutto perché Nunzio ha violato il regolamento inviando delle mail alla famiglia. Cosa vietata, come usare qualsiasi mezzo per questioni non strettamente legate al lavoro. Lo possono fare solo in determinati orari e sotto controllo da parte della redazione. Così è arrivato un primo provvedimento: ok a messaggi e comunicazioni con le famiglie solo in zona relax.

Ma evidentemente la lezione non è stata capita. Due concorrenti di Amici 21, cioè Alex e Sissi, hanno nuovamente infranto le regole. In particolare hanno usato i social fuori dagli orari permessi. E poi hanno usato la rete per contenuti diversi dal lavoro. La cosa più grave, però, è che Alex ha tentato di non farsi scoprire. Il cantante ha infatti accuratamente evitato di usare il microfono e si è nascosto dalle telecamere. La punizione è stata quindi durissima. E inoltre ne hanno fatto le spese tutti gli allievi, non solo Alex e Sissi.

La redazione di Amici 21 ha infatti deciso di togliere i computer a tutti i ragazzi. Una decisione drastica per risolvere alla radice il problema. Il fatto è che nei pc gli allievi hanno materiale utile per le performance i testi delle canzoni o gli appunti per le coreografie. Inoltre ciò avviene proprio nel momento clou del talent show, al Serale. Davanti a questa situazione Sissi si è sentita in colpa e ha chiesto scusa a tutti. Invece Alex è stato criticato, perché nella precedente situazione aveva rimproverato Nunzio. Ora, invece, a compiere la violazione è stato proprio lui…