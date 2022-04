Da tempo non si ricordava una contestazione del genere dopo un’eliminazione, ad Amici 21 l’addio imposto a Carola non è stato proprio digerito. Critiche a pioggia e lacrime da parte della concorrente che, appena tornata in casetta. “Siete due bravi ballerini lo sapete, no tutti e due, penso che non abbiate dubbi su questo. Finita la puntata ho incrociato la Celentano all’uscita che diceva la stessa cosa, stasera ha ballato benissimo perché era libera nella testa”.



“È stato uno scontro e una sfida difficile anche per chi era seduto a dare un verdetto, perché lì di fronte ad un ballerino di moderno e una di danza classica è una questione di gusto e non di talento.” Ha detto prima dei dire il nome dell’eliminato Maria De Filippi ai ragazzi. Parole che hanno anticipato quelle di Dario e Carola. Il primo ha ringraziato uno ad uno i suoi compagni d’avventura ad Amici 21. Senza tralasciare nessuno.





Amici 21, importante offerta di lavoro per Carola



“Luca mi dispiace non averti capito, ma sei una bella persona, Michele mi dispiace per come è andata ma sei davvero bravo, Sere ti voglio bene tantissimo, Alex sei una roccia, Albe continua a fare quello che stai facendo che sei un grande”. Piangendo, poi, anche Carola si è lasciata andare: “Sissi e Serena, le mie compagne di stanza, le uniche che mi hanno capito davvero a fondo”.



“Vi voglio bene, davvero tutti, avete lasciato qualcosa dentro di me e credo che sia la cosa più bella di questo percorso, grazie a tutti davvero”. Dopo l’annuncio dell’eliminazione poi, Carola saluta tutti e si apparta con Luigi, prendendolo per mano: “Ti voglio tanto bene, mi raccomando vinci” e lui: “Io ci provo, ma basta lacrime che tu puoi fare tutto quello che vuoi”. Un momento molto toccante ad Amici 21.



Ma non è stato l’unico e, ad ogni modo, l’edizione di Amici 21 per Carola sarà un trampolino. “In settimana avresti dovuto incontrare Fabrizio Monteverde, che è il coreografo del Teatro di Roma, che voleva proporti il ruolo di Giulietta nel balletto “Romeo e Giulietta” che debutterà al Teatro Olimpico di Roma ad ottobre”. Tutto è bene quel che finisce bene.

“Devi abbandonare la scuola”. Amici 21, l’annuncio di Maria De Filippi scatena la rivolta