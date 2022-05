Amici 21 viaggia spedito verso la finale. Sette i ragazzi ancora in gara al Serale: Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex per la categoria canto; Serena Carella, Dario Schirone e Michele Esposito per la categoria ballo, dopo l’eliminazione di Nunzio. L’addio del ballerino ha fatto discutere non poco. Nunzio che ha sorpreso tutti i fan del talent per le sue parole su Alessandra Celentano. “È stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”.



Un concetto che il ragazzo ha ribadito nel primo post sui social, una volta conclusasi la sua esperienza ad “Amici”: “Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti”. Anche se le parole più dolci l’allievo di Amici 21 le riserva a Raimondo Todaro. “Gli voglio tanto bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre per me, nel ballo lo è stato davvero”.





Amici 21, come cambia il regolamento per la semifinale



E ancora: “Poi abbiamo parlato, ho capito dove ho sbagliato e da lì il nostro rapporto si è ripreso come una volta”. Intanto, nel dayime di Amici 21 di oggi 3 maggio, Maria De Filippi si è collegata in diretta con la casetta per spiegare il regolamento della Semifinale. “Ben arrivati alla semifinale! Tra un pò è finito tutto…”.

Allora la finale è a cinque, la semifinale è tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti”. Quindi Maria ha aggiunto: “Qui ad Amici 21 siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete tutto in studio. Ci sono tre ballerini e quattro cantanti”.

E conclude: “La prima manche è di canto, la seconda è di ballo, la terza è di canto e poi c’è il ballottaggio. Due cantanti e un ballerino entrano sicuramente dopo le prime tre manche in finale. È tutto chiaro?”. Stando a quanto riportato dalla conduttrice, i finalisti saranno cinque e le tre manche non saranno miste, come accaduto fino a ora, bensì per categoria.

“Sono loro a uscire”. Amici 21, già prima della semifinale fuori i nomi. E non mancano sorprese