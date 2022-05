Ormai siamo ad un passo dalla fine di ‘Amici 21’, infatti nella giornata di sabato 7 maggio avrà luogo la semifinale. La settimana successiva avverrà infatti la proclamazione di colui che vincerà e che quindi succederà a Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione. E già adesso sono venute fuori delle anticipazioni, riguardanti coloro che potrebbero lasciare per sempre la scuola di Maria De Filippi. E sono usciti i nomi dei possibili allievi, che potrebbero abbandonare il programma.

Intanto, ‘Amici 21’ si avvia ad una vera rivoluzione. Nella puntata del Daytime del 2 maggio infatti, che va in onda alle 16.10 su Canale 5 “sarà aperto un televoto per i ragazzi”. Di che cosa si tratta? Di un televoto speciale i voti accumulati grazie al quale saranno quindi determinanti per tracciare i nomi dei finalisti del programma. Una piccola rivoluzione anche se, è bene ricordare, nel talent di Maria De Filippi le preferenze del pubblico, insieme alla giuria, hanno sempre rappresentato un ruolo importante.





Amici 21, chi rischia l’eliminazione nella semifinale

Al momento ad ‘Amici 21’ sono rimasti in gioco sette concorrenti, che si stanno dando battaglia per avere la meglio. E il sito ‘Blasting News’ ha già lanciato alcune interessanti anticipazioni su ciò che potrebbe succedere nel penultimo atto. Infatti, pare che possano essere eliminati due allievi della scuola di Maria De Filippi. E tra coloro che potrebbero salutare anzitempo e non avere quindi l’opportunità di qualificarsi per la finalissima, ce ne sono proprio due che starebbero rischiando notevolmente.

Ovviamente, arrivato a questo punto, praticamente tutti sono anche a rischio eliminazione. Eppure, stando a queste anticipazioni su ‘Amici 21’ da parte di ‘Blasting News’, ce ne sono due che non avrebbero più grosse chance. Entrando nello specifico, stiamo parlando del cantante Albe, che appartiene alla squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, e della ballerina Serena, che fa parte del team guidato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Staremo a vedere se queste previsioni saranno rispettate.

Ad ‘Amici 21’non tutto sembra essere andato per il verso giusto. E lo dicono i fatti. Tra LDA e Rudy Zerbi non correrebbe buon sangue. Secondo quanto emerge nel web a quanto pare – il Primo Maggio- Rudy non figura tra i contatti seguaci e seguiti dell’account LDA su Instagram e il 19enne a sua volta non figura tra i seguaci e seguiti sullo stesso profilo social dell’insegnante di canto.

