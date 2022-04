Rivelazioni inaspettate e inedite da parte di Maria De Filippi. Il tutto è avvenuto in un daytime di ‘Amici 21’, mentre la conduttrice televisiva stava parlando con un allievo del talent show. Per tirargli su il morale ha raccontato un aneddoto del suo passato, che finora non era mai uscito fuori. E ha voluto fare tutto questo per lanciare un bellissimo messaggio non solo ovviamente nei confronti dello studente in questione, ma anche in generale a tutti coloro che si preoccupano per problemi anche seri.

Su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo invece erano uscite fuori cose incredibili, riferite da Paola Barale. Si parlava di un mènage a tre e la showgirl ha voluto subito precisare: “La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me. Io non conosco bene Maria. Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto. Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare”.





Amici, il racconto di Maria De Filippi: “Una volta stavo svenendo”

Nel corso della chiacchierata, Maria De Filippi ha ascoltato le preoccupazioni dell’allievo Luigi Strangis, che ha un problema di salute, ovvero il diabete. La padrona di casa di ‘Amici 21’ ha subito voluto rasserenare il ragazzo: “Quando in puntata hai bisogno dello zucchero, dillo”. E il giovane: “Lo dico e me lo portano, poi ci sono dei livelli in cui so che posso stare e altri in cui non so di essere a rischio svenimento”. Poi Queen Mary ha deciso di tirare fuori dal suo cassetto un racconto mai svelato prima.

Maria De Filippi ha dunque rivelato: “Mi è capitato una volta una cosa simile. E sono scappata. Ero seduta ed ho pensato che stavo per svenire. Avevo la sensazione che poteva accadere e sono andata nel panico. Ho detto a Luca Zanforlin di andare avanti al posto mio, mi sono fatta misurare la pressione e sono rientrata. Non so cosa è stato all’epoca, ma per un anno me lo sono trascinato. Se mi accadesse tutti i giorni non sarebbe facile”. E poi lui ha sottolineato di aver ormai compreso l’origine del suo problema.

Infine, Luigi ha aggiunto: “Ma a furia di andare avanti impari a conoscere il tuo corpo. Se stai in ipoglicemia senti sulla mani qualcosa che non va, un leggero tremolio”. Come al solito Maria De Filippi è riuscita a toccare i tasti giusti e a rendere ancora più sereno l’allievo, che potrà adesso affrontare il resto del suo percorso con la giusta concentrazione e tranquillità.

