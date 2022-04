Oramai lo sappiamo, Amici che va in onda sabato, è registrato in settimana. È naturale quindi venire a conoscenza di quello che è accaduto (o accadrà, televisivamente parlando). Sabato 30 aprile andrà in onda la settima puntata, l’ultima prima della semifinale. A parlarne sono quelli di “Amici News” che riportano passo passo, tutta la puntata. Intanto è importante partire dagli ospiti di questa puntata, che saranno Ghali e Nino Frassica.

Chi segue Amici 21 sa bene che anche in questa puntata c’è un solo eliminato da scegliere tra i provvisori delle tre manche sempre previste. Si inizia con la squadra estratta per iniziare: ovvero quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Luigi contro Nunzio vince Luigi; Michele contro Sissi vince Sissi; Luigi contro Nunzio vince Luigi. Ora, avendo vinto la squadra Zerbi-Celentano, sono loro a decidere di nominare Alex, Nunzio e Serena.





Amici, ecco chi sarà eliminato nella settima puntata

A quel punto la giuria ha deciso di eliminare provvisoriamente Nunzio. Poi, i vincitori della prima manche hanno deciso di sfidare la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A vincere è la squadra Zerbi-Celentano. Le anticipazioni di “Amici News” fanno sapere poi che in nomination sono ovviamente andati idue rimasti della squadra Pettinelli-Peparini: Albe e Dario.

E la giuria ha scelto di eliminare provvisoriamente Albe. Poi la squadra che ha vinto la seconda manche, ha scelto di sfidare la squadra Cuccarini-Todaro. La squadra Cuccarini/Todaro ha vinto. A questo punto i nominati sono i due rimasti cioè Michele e Luigi. La giuria ha deciso che il terzo eliminato provvisorio è Luigi.

I tre eliminati provvisori si sono quindi esibiti per decretare chi sarebbe stato salvato per primo. La giuria ha scelto di salvare subito Luigi. Nunzio e Albe si sono quindi esibiti nuovamente per il ballottaggio finale e poi la giuria ha scelto l’eliminato di questa settima puntata del Serale di Amici 21. Il responso, però, questo è chiaro, lo sapremo sabato sera.

Christian Stefanelli, la svolta dopo Amici 21: tutti felici per il ballerino