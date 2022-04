“Ascoltatemi tutti…”. Amici 21, il ballerino alza la voce: lo sfogo subito dopo l’eliminazione

Un’altra puntata del Serale di Amici è andata. E con lei, insieme alle lacrime per la scomparsa dello storico assistente di studio Piero Sonaglia, altri due allievi hanno dovuto salutare. Si tratta dei ballerini Leonardo Lini e John Erik. Come sempre non sono mancate nel corso dell’appuntamento di sabato 2 aprile le scintille tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Quest’ultima ha apostrofato il collega così: “Ragazzino”. E Raimondo non l’ha presa bene. Come potete leggere più sotto.

Comunque nei minuti finali a tenere banco sono stati i saluti e le prime parole dei due eliminati. Quando Leonardo ha aperto la busta ha scoperto di essere lui a dover dire addio ad Amici. Nunzio ha cercato di consolarlo: “Oggi stai uscendo non perchè sei scarso, ma solo per una questione di gusto”. E il ballerino ha detto “È stata un’esperienza incredibile. Lasciare è difficile, però lo accetto”. Anche John naturalmente ha voluto lasciare in bellezza nonostante l’amarezza.





Le prime parole di John Erik sono state per Maria De Filippi, ancora una volta motore e anima di Amici: “Vorrei ringraziare te, Maria, e il programma per come vi siete presi cura di me, dal primo giorno fino all’ultimo”. Il ballerino della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso la sfida con Albe e Crytical. A loro è andato il voto della giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e, eccezionalmente, da Sabrina Ferilli. L’attrice ha infatti sostituito Stash fermato dal Covid.

Ma è il messaggio che John Erik ha voltuo dedicare ai suoi ormai ex compagni di viaggio che hanno colpito tutti: “Rubate con gli occhi, con le orecchie. Prendete più informazioni possibili da chiunque e divertitevi. Questa è una bellissima esperienza, godetevela fino all’ultimo”.

Di sicuro gli allievi sono lì per imparare. E anche per chi ha lasciato, come Leonardo e John, il percorso è stato ricco di stimoli e insegnamenti. Non lo stesso si può dire per i maestri. Raimondo Todaro ha invitato Alessandra Celentano a mettersi in discussione di tanto in tanto. Ma lei si è sentita attaccata e ha reagito così: “Io alla mia età non mi metto in discussione”. Insomma, tra i due sembra ci sia qualcosa di irrisolto. O no?

“Ragazzino”. Amici, Alessandra Celentano si rivolge così a Raimondo Todaro. La reazione del prof