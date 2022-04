C’è qualcosa che non torna tra quei due, parliamo di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Oramai dall’inizio di questa edizione, tra i due maestri sono continui i battibecchi. Cosa ci sia all’origine di queste ostilità nessuno lo sa con certezza. L’unico fatto certo è che la Celentano ha sempre un ‘nemico’ per così dire. Ogni edizione prende sott’occhio qualcuno e stavolta lo sfortunato sembra essere proprio il prof. Todaro. E naturalmente anche durante la terza puntata è andato in scena il solito ‘siparietto’ tra i due.

Entrando nello specifico, si stava discutendo dell’esibizione di Michele e a dire il vero è stata Maria De Filippi ad accendere la miccia. La padrona di casa ha chiesto delucidazioni alla Celentano, che ha presentato l’esibizione di Michele parlando di una coreografia modern ma Maria ha notato non pochi elementi di danza classica. È bastato questo per far scoppiare la lite. Naturalmente Todaro ha dato ragione alla De Filippi, invitando la Celentano a mettersi in discussione ogni tanto, visto che più persone le dicono la stessa cosa. La Celentano si è alterata e ha replicato così: “Io alla mia età non mi metto in discussione”.





“Se fossi te, che sei un ragazzino, mi metterei in discussione”. Raimondo Todaro, ha quindi ribattuto facendo notare che sebbene sia più giovane ha comunque una lunga carriera nella danza sportiva alle spalle. Essere chiamato “ragazzino” però lo ha infastidito e ha chiesto alla collega di spiegarsi meglio. “Che sei più giovane di me”.

Todaro ha subito ribattuto: “Sono più giovane, ma ho fatto 30 anni di carriera uguale. Stai calma“. Secca la reazione della Celentano che ha detto al collega di essersela presa per la coda di paglia. Ma Raimondo Todaro non le manda di certo a dire: “Tu in 21 anni ad Amici non hai mai detto ‘Ho sbagliato’.

C’è gente che secondo te doveva lavorare in campagna che fanno i professionisti qui. Maria scusami, Angelo Recchia non era criticato e fa il professionista? Umberto Gaudino non era criticato e fa il professionista? Ma di cosa stiamo parlando. Non sbaglia mai? Daniele Sibilli uguale, non piaceva a lei. Stefano De Martino non era criticato e fa il giudice”. Amen.

“Devi lasciare la scuola”. Amici, Maria non ha il coraggio di annunciare il concorrente eliminato