“Non ci credo”. Amici 21, il vero colpo di scena è per Crytical. È successo dopo l’eliminazione

Amici 21, serata di tristi eliminazioni. Un incipit commovente per la quarta puntata del Serale di Amici 21 che si aperto con il ricordo di Piero Sonaglia, assistente e braccio destro di Maria De Filippi venuto a mancare pochi giorni fa. Una serata che poi ha proseguito con un susseguirsi incessante di colpi di scena, fino al momento delle inevitabili eliminazioni che hanno ‘colpito’ Aisha e Crytical.

Doppia eliminazione per Aisha e Crytical, poi il colpo di scena. Aisha non poteva che scoppiare in lacrime non appena preso atto del fatidico verdetto. Un momento che però ha visto anche la partecipazione attiva di Lorella Cuccarini che ha subiito rimediato al momento con un sentito abbraccio nei riguardo dell’allieva “Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso”, ha detto la prof di Amici 21 con occhi lucidi.





“Hai solo 18 anni, hai già due singoli prodotti, hai partecipato a un brano dei OneRepublic penso non sia mai successo a nessuno. Questo è solo l’inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto perché io lo sono moltissimo”, ha poi concluso. Ma Lorella non è stata l’unica a muoversi per consolare il giovane talento.

Anche Maria De Filippi non ha perso occasione di dimostrare il suo affetto ad Aisha: “Sono felice di averti conosciuta. Mi sono divertita alcune volte con te. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ha un senso e a volte è meglio parlare poco e parlare quando le parole hanno un senso. Spero che star qua ti abbia aiutato a capire che non sei sola se non vuoi essere sola. Non deve essere una scelta essere soli alla tua età”.

Poi un momento decisivo anche per Crytical, andato incontro all’annuncio secco di Maria del verdetto defnitivo: “Allora, esce Crytical”. Ma per l’allievo il percorso concluso ad Amici 21 ha spalancato subito un altro portone: “Non so se può farti piacere ma Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti. Lui ne sarebbe onorato”.

