“Come volevi tu”. Amici 21, la puntata parte tra le lacrime: “Sempre con noi”

Amici 21, una puntata ricca di emozioni. Per tutti la quarta messa in onda della scuola più gettonata d’Italia resterà impressa nella memoria e nel cuore. Un incipit commovente e un lungo applauso che ha coinvolto tutti i presenti: così lo studio televisivo ha voluto ricordare Piero Sonaglia, assistente scomparso la scorsa settimana.

“Iniziamo la puntata come vorrebbe lui, cercando di farla precisa”, queste le parole con cui Maria De Filippi, con occhi visibilmente commossi, ha esortato le telecamere a inquadrare i numerosi cartelloni spasi in studio con le frasi dedicate in memoria del caro assistente venuto a mancare non troppi giorni fa ricordato così dallo studio di Amici 21.





Staff, allievi e le persone sedute sugli spalti, tutti uniti in un momento di raccoglimento in onore del fidato braccio destro di Maria De Filippi. Le telecamere non hanno fatto altro che inquadrare volti segnati dalla commozione e scritte alte che recitavano: “Sempre con noi, Piero” e “Amico e sostenitore di tutti. Ci mancherai. Ciao Piero”. Poi è scattato un grande applauso.

Un professionista come pochi ad Amici 21 ma anche un uomo pronto a donare sempre il proprio sorriso. La scomparsa di Piero lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha sempre amato, conosciuto e stimato: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta”, sono state le parole che Maria De Filippi ha dedicato al caro amico.

“Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

“Dovete lasciare la scuola”. Amici 21, doppia eliminazione pesante