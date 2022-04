“Dovete lasciare la scuola”. Amici 21, doppia eliminazione pesante

Quarta puntata del serale di Amici 21 e doppia eliminazione. Una puntata densa di emozioni iniziata con il ricordo di Piero Sonaglia. Un commossa Maria De Filippi ha chiesto subito di inquadrare dei cartelloni che il pubblico ha dedicato al suo assistente di studio. Momenti di commozione anche per Stefano De Martino, uno dei tre giudici del talent, la coreografia sui nonni ballata da Serena lo ha colpito profondamente. Il motivo è presto detto: lo scorso 5 febbraio, il conduttore di “Stasera tutto è possibile” ha perso la sua amata nonna Elena vittima di un incidente domestico.



La commozione di Stefano spinge Maria ad alzarsi, a esibizione ancora in corso, e avvicinarsi a Stefano per dargli un dolce bacio sulla fronte. Un gesto molto materno da parte della conduttrice che difficilmente si lascia andare a questi moti di tenerezza. Poi la puntata di Amici 21 è entrata nel vivo con una serie di guanti di sfida che hanno incendiato lo studio.







La prima eliminata del quarto serale di Amici 21 è stata Aisha. Dopo la comunicazione del verdetto è scoppiata in un forte pianto. Lorella Cuccarini ha chiesto di abbracciarla, p0oi le ha detto:“Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso. Hai solo 18 anni, hai già due singoli prodotti, hai partecipato a un brano dei OneRepublic penso non sia mai successo a nessuno. Questo è solo l’inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto perché io lo sono moltissimo”.



Il pubblico di Amici 21 ha salutato Aisha con un forte applauso. Anche Maria ha dedicato bellissime parole ad Aisha:“Sono felice di averti conosciuta. Mi sono divertita alcune volte con te. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ha un senso e a volte è meglio parlare poco e parlare quando le parole hanno un senso”.



E ancora: “Spero che star qua ti abbia aiutato a capire che non sei sola se non vuoi essere sola. Non deve essere una scelta essere soli alla tua età”. Poi è stata la volta del secondo eliminato: a lasciare la scuola di Amici 21 è stato il cantate Crytical.

